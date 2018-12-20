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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.12.2018 - 17:22, Son Güncelleme:/

Suriyeli çocukların eğitimi için 400 milyon avro

MEB ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından hayata geçirilen ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 2’ kapsamında 400 milyon avroluk iş birliği protokolü imzalandı.

Suriyeli çocukların eğitimi için 400 milyon avro
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından oluşturulan ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 2’ (PICTES 2) kapsamında 400 milyon avroluk iş birliği protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, ‘Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’ (FRIT) çerçevesinde uygulamaya konulan PICTES 2 kapsamında yapılacak çalışmalarla, Suriyeli çocukların eğitime ulaşmalarına ve topluma entegrasyonlarına katkı sağlanacağını belirtti.

Türk eğitim sisteminde 655 bin Suriyeli çocuğun yer aldığını söyleyen Denemeç, "İlköğretim çağındaki Suriyeli çocukların yüzde 91'i okula erişmiş durumda. Bu güzel bir rakam fakat okul öncesinde ve lisede rakamlar daha aşağıya iniyor" dedi.

Denemeç, topluma entegrasyon ve dil öğrenimi açısından okul öncesi dönemin önemine işaret ederek, 4-5 yaşlarındaki Suriyeli çocukların eğitim sistemine dahil edilmesiyle okul ve dil başarılarının yükseldiğini anlattı. Lise dönemindeki Suriyeli çocukların eğitime katılma oranının yüzde 25'e düştüğünü söyleyen Denemeç, bunun temel sebebinin aile bütçesine katkı sağlamak için okulu terk eden çocuklar olduğunu belirtti.

Suriyeli çocukların okulu terk etmelerini önlemek için PICTES 2 kapsamında çeşitli tedbirler aldıklarını söyleyen Denemeç, şöyle devam etti:
"Bu çocuklarımızı meslek liselerimize yönlendirmeye çalışıyoruz. Meslek liselerinde Türk çocuklarına, devlet olarak belirli bir yardım yapıyoruz. PICTES 2'nin bütçesine Avrupa Birliği’nden bu miktarda bir fon konuldu. Suriyeli çocuklara da AB fonlarından gelen aynı miktardaki parayı verme imkânımız olacak. Böylece Suriyeli çocukların sokakta çalışmasına gerek kalmadan, meslek okullarında eğitimlerine devam etmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz."

Reha Denemeç, Suriyeli çocukların meslek liselerinden mezun olduklarında iş sahibi olabilme imkanına kavuşacaklarını, böylece hem ailelerine hem de yaşadıkları ülkeye katkıda bulunabileceklerini söyledi.

Suriyeli çocukların eğitimi için 400 milyon avro

‘100 MİLYON AVRO OKULLARIN ALTYAPISINA HARCANACAK’
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, FRIT çerçevesinde eğitimin öncelikli alanlar içinde yer aldığını belirtti. Berger, Suriyeli çocukların okula gitmelerinin ve eğitim almalarının önemini söyledi.

600 binden fazla Suriyeli çocuğun Türkiye'de kaliteli eğitim aldığını söyleyen Berger, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Berger, PICTES 2 kapsamında 400 milyon avroluk yardımın yapılacağını, 100 milyon avronun da okulların altyapısı için ayrılacağını anlattı.

PICTES 2'nin iki temel amacı olduğunu söyleyen Berger, "Birincisi Suriyeli çocukları desteklemek, aynı zamanda 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan, ev sahibi toplumu desteklemek. Bu çerçevede entegrasyonu ve bütünleşmeyi sağlayabilmek" dedi.

Protokolün imza törenine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile Avrupa Birliği ve MEB yetkilileri de katıldı.

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