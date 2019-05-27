Son virajda rehavete kapılmayalım

KONU EKSİKLİKLERİNİ TAMAMLAMAK İÇİN İYİ BİR FIRSAT

Üniversite sınavı için zor bir sürecin son virajına girildi. Adayların sınavdan önce dikkat etmeleri gereken bazı konular var. Bu son virajda havaların ısınmasıyla birlikte bazı adaylarda yorulmuşluk ve bıkkınlık sendorumu başlayabilir. Aman bu tehlikeli rehavete kendimizi kaptırmayalım. Çünkü maratonumuzun son parkurunu tamamlamaya çalışıyoruz. Son günler konu eksiklerimizi tamamlamak için iyi bir fırsattır.

Bu süreçte, ders çalışmalarıyla birlikte soru çözümlerimizi de artırmalıyız. Ancak ders çalışma masasında sadece o gün ya da o hafta çalışılacak kaynaklar olmalı. Sınava kadar çalışacak bütün kaynakların masanın üzerinde bulundurulmaması gerekir. Yoksa adayın bu kadar kaynak karşısında ders çalışma isteği azalır. Aday birden fazla ders ve konu çalıştığı için önemli bilgileri yazarak veya şifrelendirerek öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebilir. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeliyiz. Bu bağlamda eksik konular tamamlanmalı ve konu tekrarları asla ihmal edilmemeli.

DENEME SINAVLARI HANGİ ARALIKLARLA ÇÖZÜLMELİ?

Son iki hafta hemen hemen her gün ÖSYM’nin biyolojik saatinde (10.15) birer deneme sınavı çözülmeli. Her zaman olduğu gibi bu süreçteki deneme sınavları ve sonuçları ciddiye alınmalı. İki ya da üç deneme sınavında aynı konu ya da konularda yanlış sorular varsa mutlaka ilgili konu tekrar edilmeli.

Önceki yıllarda üniversite sınavında çıkan sorulara bakılmalı, çünkü çıkmış sorular bu yıl çıkabilecek soru sitillerine birer referanstır. Ayrıca farklı soru sitillerini öğrenmek ve mantık sorularını rahatlıkla çözebilmek adına mutlaka ALES tarzı sorulara göz gezdirmekte fayda var.

KAYGI SINAVIN DOĞAL PARÇASI

Sınavın tarihi yaklaştıkça adaylarda stresle birlikte kaygı düzeyi de artıyor, bu önemli süreçte adaylar neyi göz önünde bulundurmalı? Sınava hazırlık döneminde her aday, orta ya da yüksek düzeyde kaygı yaşıyor. Bu durum sınavın doğal bir parçası. Ancak, orta düzeyde stres beyindeki bilgi akışını hızlandırırken, gereğinden fazla stres beyinde kimyasal krizler yaratır. Bu nedenle son günler çok iyi değerlendirilerek kalan süre verimli kullanılmalı. Bir diğer önemli konu ise sınav anında sonucu değil, süreci düşünmek gerekir. Aday, ‘Şimdiye kadar elimden geldiği kadarıyla yerinde ve zamanında çalıştım, üstüme düşen öğrencilik görevini en iyi şekilde yaptım’ diye kedine güvenli limanlar yaratmalı. Kendini motive etmeli.

SINAV STRATEJİLERİ

Sınav stratejileri konusunda adaylar neyi unutmamalı? Sınava hazırlık döneminde hangi testten başlıyorsanız, sınav anında da aynı testten başlamalısınız. Sınavlarda doğru gördüğünüz ilk seçeneği hemen işaretlemeyin, geri kalan bütün seçenekleri okuduktan sonra doğru seçeneği optiğe kodlamalısınız. Sınavlarda bazı sorular o kadar kolay sorulur ki asla bu kadar basit bir sorunun sorulmayacağını düşünürsünüz. Bazı adayların yanlışları bu basit sorulardan gelir.

Şimdiye kadar kodlama sistemini oluşturmuş olmanız gerekiyor. Sınavda alıştığınız kodlama yönteminin dışına çıkmayın. Cevaplarınızı kontrol ederken, çok güçlü bir nedeniniz yoksa cevap şıkkınızı değiştirmeyin. Akla gelen ilk şıkkın doğruluk oranı her zaman daha yüksektir.

SON GÜN DERS ÇALIŞMAYIN

Yapılan bütün hazırlıklardan sonra sınava bir gün kala ders çalışma ve soru çözmenin bırakılması gerekiyor. Aksi takdirde sınav gününe, anına kadar ders çalışmak ve soru çözmek adayın stres ve kaygı seviyesini artıracaktır.

SINAV YERİNİ MUTLAKA GÖRÜN

Aday, mutlaka sınava gireceği yeri önceden görmeli. Sınav günü zaten tanımadığı kişilerle ve bilmediği ortamda sınava gireceği için, adayın bir gün önce sınav yerini görmesi kısmen de olsa sınav günü onu rahatlatacaktır.

AYNI SAATTE UYUMAYA ÇALIŞIN

Aday, sürekli hangi saate ya da saatlerde uyuyorsa, sınav akşamı da aynı saate uyumalı. Yani ne çok erken ne de çok geç saatte yatmak gerekir.

KAHVALTINIZI HER GÜNKÜ GİBİ YAPIN

Sınav sabahı, normal günlerde hazırlanan kahvaltı modu dışına çıkmamak gerekiyor. Yani sınav günlerine özel bir kahvaltı hazırlığı yapmamaya gayret edelim. Bu konuya adayla birlikte ebeveynler de dikkat etmeli. Sınav günü bazen ebeveynin fazla ilgisi aday üzerinde stres ve kaygı yaratabilir.

EN İYİ OLDUĞUNUZ DERSTEN BAŞLAYIN

Sınav başlar başlamaz ilk dakikalarda kaygı ve stresin artması gayet doğal. Daha önce de bahsedildiği gibi aday, en başarılı dersten ya da testten başlamalı. Böylece hem adayın kendine olan güveni artar hem de sınavın ilk dakikalarını daha verimli kullanmış olur.

SADECE KENDİ KİTAPÇIĞINIZA ODAKLANIN

Sınav süresi boyunca aday, sadece kendi soru kitapçığına odaklamalı. Diğer adayların soru çözme yöntemine, yani daha hızlı veya daha yavaşa, takılmamalı. Aksi takdirde aday sınav anında dikkatini toparlayamaz. Çünkü dikkatini toplamayan, sınav stresiyle ve kaygısıyla baş edemez. Sonuç olarak bütün bu yöntemlerle birlikte aday, sınavda gereğinden fazla stresli durumlarda derin nefes alıp vererek, kaygıyı da kontrol edebilmeli. İnsan hayatındaki başarıların temelinde inanç vardır. Bu nedenle her şeyden önce başaracağınıza inanmalısınız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET ALKAYIŞ KİMDİR?

Ahmet Alkayış, 24 Mart 1979’da Adıyaman’da doğdu. Adıyaman Lisesi’nden (1996) ve Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu (2006). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda tezsiz yüksek lisans eğitimini '1991 Tarihli Psikoloji Dersi Öğretim Programının ve Psikoloji Ders Kitabının İncelenmesi' başlıklı çalışmasıyla tamamladı (2009). İstanbul, Sivas ve Adıyaman’da çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı (2006-2015). Ulusal ve yerel televizyon kanallarında eğitim uzmanı olarak programlara katıldı, üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilerin bilmesi gerekenleri, sınav kaygısıyla baş etme, sınav stratejileri ve Dikey Geçiş Sınavı hakkında yerel ve ulusal gazetelere yazılar yazdı. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini 'Felsefi Antropoloji Bağlamında Eğitim-Dünya Barışı İlişkisinin Yeniden Düşünülmesi' başlıklı çalışmasıyla tamamladı (2018). Ulusal ve uluslararası yayınlarda makaleler yayımladı. Üsküdar Üniversitesi’nde Rehber Danışman ve Eğitim Uzmanı olarak çalıştı (2015-2019). Mart 2019’dan beri Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak olarak çalışıyor. 'Psikolojik Açıdan Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları' isimli kitabı yazdı (2019).