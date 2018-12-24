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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
24.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:/

Sınıfı duruşma salonuna çevirdiler

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir lisede adalet bölümünde zabit katipliği eğitimi alan öğrenciler, ders kapsamında temsili duruşma salonu oluşturdu. Öğrenciler burada yargılama senaryolarıyla öğrendiklerinin pratiğini yapıyor.

Sınıfı duruşma salonuna çevirdiler
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Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü'nde zabit katipliği eğitimi gören öğrenciler için bir sınıf, adliyelerdeki duruşma salonuna benzer şekilde dizayn edildi. Burada öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe geçirme fırsatı yakalıyor. Hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı, jandarma, mağdur yakını ve izleyici rolü üstlenen öğrenciler, temsili olarak yargılama yapıyor.

Sınıfı duruşma salonuna çevirdiler

‘ÖĞRENCİLERİMİZ YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR’
Okulun adalet alan şefi Ebru Öngüç, öğrencilerin duruşmadaki kalem işlemleri, ceza infaz katipliği hizmetleri ve dava işlemleri gibi konuları senaryo gereği görülen duruşmalarda öğrendiklerini söyledi. Bu sayede öğrencilerin mesleki anlamda tecrübe kazandığını belirten Öngüç, "Derste öğrendikleri teorik bilgileri duruşma salonunda pratik olarak uyguluyorlar. Senaryo ve öğrenciler sürekli değişiyor. Böylelikle öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyor" dedi.

Sınıfı duruşma salonuna çevirdiler

HUKUK FAKÜLTESİ OKUMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM’
Davada senaryo gereği sanık sandalyesinde oturan lise 12’nci sınıf öğrencisi Furkan Yıldız da senaryo gereği bile olsa sanık konumunda bulunmanın kötü bir duygu olduğunu söyledi.

Hakim cübbesi giyen 12’nci sınıf öğrencisi Özgür Gediklioğlu ise senaryo gereği de olsa sanığa Türk Ceza Kanunu'na göre ceza verdiklerini belirtti. Gediklioğlu, şöyle konuştu:
"Dersi canlandırarak öğrenmenin daha iyi olduğunu gördük. Daha önce sadece bu bölümü bitirip üniversite farklı bir alana geçmek istiyordum ancak canlandırma dersinde hakim cübbesini giydikten sonra fikir değiştirdim. Aslında işin karizması beni cezbetti. Hukuk fakültesi okumak için daha çok çalışacağım."

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