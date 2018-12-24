Sınıfı duruşma salonuna çevirdiler
Samsun'un Bafra ilçesindeki bir lisede adalet bölümünde zabit katipliği eğitimi alan öğrenciler, ders kapsamında temsili duruşma salonu oluşturdu. Öğrenciler burada yargılama senaryolarıyla öğrendiklerinin pratiğini yapıyor.
Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü'nde zabit katipliği eğitimi gören öğrenciler için bir sınıf, adliyelerdeki duruşma salonuna benzer şekilde dizayn edildi. Burada öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe geçirme fırsatı yakalıyor. Hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı, jandarma, mağdur yakını ve izleyici rolü üstlenen öğrenciler, temsili olarak yargılama yapıyor.
‘ÖĞRENCİLERİMİZ YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR’
Okulun adalet alan şefi Ebru Öngüç, öğrencilerin duruşmadaki kalem işlemleri, ceza infaz katipliği hizmetleri ve dava işlemleri gibi konuları senaryo gereği görülen duruşmalarda öğrendiklerini söyledi. Bu sayede öğrencilerin mesleki anlamda tecrübe kazandığını belirten Öngüç, "Derste öğrendikleri teorik bilgileri duruşma salonunda pratik olarak uyguluyorlar. Senaryo ve öğrenciler sürekli değişiyor. Böylelikle öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyor" dedi.
‘HUKUK FAKÜLTESİ OKUMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM’
Davada senaryo gereği sanık sandalyesinde oturan lise 12’nci sınıf öğrencisi Furkan Yıldız da senaryo gereği bile olsa sanık konumunda bulunmanın kötü bir duygu olduğunu söyledi.
Hakim cübbesi giyen 12’nci sınıf öğrencisi Özgür Gediklioğlu ise senaryo gereği de olsa sanığa Türk Ceza Kanunu'na göre ceza verdiklerini belirtti. Gediklioğlu, şöyle konuştu:
"Dersi canlandırarak öğrenmenin daha iyi olduğunu gördük. Daha önce sadece bu bölümü bitirip üniversite farklı bir alana geçmek istiyordum ancak canlandırma dersinde hakim cübbesini giydikten sonra fikir değiştirdim. Aslında işin karizması beni cezbetti. Hukuk fakültesi okumak için daha çok çalışacağım."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle