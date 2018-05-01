Sınav anneleri

Çocuğun 24 saatini sınava göre planlayan anneler, liseye ya da üniversiteye geçişte de başrolü oynuyor. Bir de onlara destek veren başarı hırsına kapılmış öğretmenler varsa, vay çocuğun haline!

Bu model anneler aslında daha 3 yaşında çocuğunu kaydettirdiği anaokulunun ‘yabancı dil eğitimini sorgulamak’ gibi konulardan işe başlar, ortaokula yazdırdığı andan itibaren de eve özel öğretmenleri yığar. Bu arada test kitapları bir kenarda yükselir de yükselir.

KONULARI ÖNCE ONLAR ÇALIŞIR

Hangi özel öğretmenle çalışılacak? Hangi kursa yazılacak? Koçu kim olacak? Kaç sınav kampına girecek? Bu soruların cevapları çoktan hazırdır.

Kariyerini bir kenara bırakıp, işten ayrılarak bütün sınav konularını sil baştan çalışanları, hangi soruyu ne kadar sürede çözeceğinin eğitimini alanları da unutmamalı. Bunu gören bazı işbilir dershane sahiplerinin de bir dönem, derste öne anneleri oturtarak, onlardan konuları iyice öğrenip akşam çocuklarına bir kez daha anlatmalarını istemesi boşuna değildi.

ÇOCUKLARI ÜSTÜNLÜK GÖSTERGESİDİR

Bu model annelerin çocukları tabii ki en iddialı okullar için hazırlanır. En yüksek puanlı, iyi isim yapmış bir okula girmek için tüm donanım tamamdır. Genelde çocukları onlar için bir üstünlük göstergesidir, “çevredekiler ne der” saplantısı içindedirler.

Tek tutkuları vardır, marka bir okul ve parlak bir diploma.

“ARKADAŞIN KAÇ PUAN ALDI?”

Hazırlık sürecinde hayatta onlar için en önemli şey sınavdır. Eve misafir kabul edilmez, bütün seyahatler iptal edilir, teknoloji aletleri de rafa kaldırılır.

“Kaç doğrun var, arkadaşın kaç puan aldı, kaç kişi senden daha iyi not aldı?” soruları neredeyse her gün sorulur. “Şu sınav bir geçsin, sonra konuşuruz” tehditleri de sık sık savrulur.

“Kaç soru çözdün?” sorusuna alınan cevaba göre ruh halleri değişir.

Çoğu mobildir, çocuklarını özel öğretmenlere taşıdıktan sonra bir kafede onlar da konuları çalışır. İnterneti de okulları incelemek ve kendisi gibi olan WhatsApp anneleriyle yazışmak için kullanır.

Çocuklarıyla öyle bütünleşirler ki sınav kaygısını onlar da yaşar.

CİDDİYE ALIN, DEĞER VERİN

Evet ne yazık ki böyle ‘sınav anneleri’nin sayısı çok fazla... Ne olur artık çocuklara bunları yapmayalım. Sevgimizi sınav skoruna göre ayarlamayalım. Çocuklarınızın yanında ve arkasında olun. Hayatınıza olduğu gibi devam edin. Aşırı steril bir ortam yaratmayın. Sizin değil, çocuğunuzun istediği önemli. Onları başkalarıyla kıyaslamayın, yarış atı yapmayın. Sınava odaklanıp, hayatı görmezden gelmeyin. Çocukları sorgulamayın, ilgilenin. Güvenin, beklentiye girmeyin. Eleştirin ama suçlamayın. Çocuklarınıza da, korkularına, endişelerine saygı duyun, onları dinleyin, fikirlerine değer verin. İşte asıl o zaman başarı kendiliğinden gelecektir...