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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
03.01.2019 - 15:27, Son Güncelleme:/

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ne başvurular başladı

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ için başvuru süreci başladı. Ödül için katılımcılar, 1 Mart’a kadar başvuru yapabilecek. Seçilen araştırma sahibi 25 bin TL para ödülünün de sahibi olacak.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ne başvurular başladı
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Koç Üniversitesi’nde kurulan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü’ nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ için başvuru süreci başladı. Prof. Dr. Kağıtçıbaşı adına bu yıl üçüncüsü verilecek olan ödül için katılımcılar, 1 Mart’a kadar başvuru yapabilecek. ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan bir araştırma ödülü olup, ödüle 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşları ve genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci olma kriterlerine uyan adaylar başvurabiliyor.

25 BİN TL ÖDÜL
Ödülü almaya hak kazanan araştırma sahibi 25 bin TL para ödülünün de sahibi olacak. Ödül, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek. Değerlendirmeler, hem projenin değeri, hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak. Adayların Türkçe ve İngilizce olarak başvuru yapabileceği ödül programında, ayrıntılı bilgi ve başvuru formu https://kockam.ku.edu.tr/tr sitesinden temin edilebilecek. Hazırlanan başvuru belgeleri PDF formatında unescochair@ku.edu.tr adresine gönderilebilecek. Ödül hakkında detaylı bilgiye https://kockam.ku.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.

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