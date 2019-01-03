Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ne başvurular başladı
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ için başvuru süreci başladı. Ödül için katılımcılar, 1 Mart’a kadar başvuru yapabilecek. Seçilen araştırma sahibi 25 bin TL para ödülünün de sahibi olacak.
Koç Üniversitesi’nde kurulan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü’ nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ için başvuru süreci başladı. Prof. Dr. Kağıtçıbaşı adına bu yıl üçüncüsü verilecek olan ödül için katılımcılar, 1 Mart’a kadar başvuru yapabilecek. ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan bir araştırma ödülü olup, ödüle 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşları ve genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci olma kriterlerine uyan adaylar başvurabiliyor.
25 BİN TL ÖDÜL
Ödülü almaya hak kazanan araştırma sahibi 25 bin TL para ödülünün de sahibi olacak. Ödül, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek. Değerlendirmeler, hem projenin değeri, hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak. Adayların Türkçe ve İngilizce olarak başvuru yapabileceği ödül programında, ayrıntılı bilgi ve başvuru formu https://kockam.ku.edu.tr/tr sitesinden temin edilebilecek. Hazırlanan başvuru belgeleri PDF formatında unescochair@ku.edu.tr adresine gönderilebilecek. Ödül hakkında detaylı bilgiye https://kockam.ku.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.
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