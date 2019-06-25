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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
25.06.2019 - 13:29, Son Güncelleme:/

Özel okulların kayıt takvimi açıklandı

Özel okulların kayıt takvimi açıklandı. Okullar, 25 Haziran saat 17.00 itibariyle taban puanlarını ve kayıt esaslarını içeren kılavuzlarını web sitelerinde ilan edecek, 26 Haziran itibariyle ön kayıtlarına başlayacaklar.

Özel okulların kayıt takvimi açıklandı
LGS’yle alacağı açıklanan bazı lise ve kolejler şöyle:

İSTANBUL: Ahmet Şimşek, Alev, Alkev Özel Anadolu, Alkev Özel Fen, Alman, Amerikan Robert, Anakent, Arel Anadolu, Arel Fen, Atacan Anadolu, Cent, Çevre, Doğan Anadolu, Eyüboğlu, Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji, Florya Anadolu, Florya Fen, Florya Uğur Anadolu, FMV Özel Işık, FMV Özel Ayazağa Işık, FMV Özel Ayazağa Işık Fen, FMV Özel Erenköy Işık, FMV Özel Erenköy Işık Fen, FMV Özel Ispartakule Işık, FMV Özel Ispartakule Işık Fen, Galileo Galilei İtalyan, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu, İELEV Özel Anadolu, İSTEK Özel Acıbadem Anadolu, İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu, İSTEK Özel Belde Anadolu, İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu, İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu, İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu, İSTEK Özel Uluğbey Anadolu, İtalyan, İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan, Küçük Prens, Kültür Koleji Anadolu, Kültür Koleji Fen, Kültür 2000 Koleji Anadolu, Kültür 2000 Koleji Fen, Marmara, Marmara Fen, MEF, Mimar Sinan Özel Fen, Notre Dame de Sion Fransız, Oğuzkaan, Okan Anadolu, Saint Benoit Fransız, Saint Joseph Fransız, Saint Michel Fransız, Sainte Pulcherie Fransız, SEV, Sezin, Tarhan, TED Atakent, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu, Üsküdar Amerikan, Yakacık Fen Bilimleri Anadolu, VKV Koç Özel

İZMİR: Işıkkent Anadolu, İzmir Amerikan, İzmir Özel ST. Joseph Fransız

KOCAELİ: Kocaeli Marmara

MANİSA: Akhisar Koleji Anadolu, Akhisar Koleji Fen

MUĞLA: Bodrum Marmara

TARSUS: Çağ Anadolu, Çağ Fen, Tarsus Amerikan.
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2019-2020 öğretim yılı için hazırlık veya 9’uncu sınıflarına MEB Merkezi Sistem Sınavı puanı (MSP) ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi ve okulların listesi açıklandı. Okullar, 25 Haziran saat 17.00 itibariyle taban puanlarını ve kayıt esaslarını içeren kılavuzlarını web sitelerinde ilan edecek, 26 Haziran itibariyle ön kayıtlarına başlayacaklar.

ÖN KAYITLAR 26 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
Birinci ön kayıt dönemi 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında. Kayıtlar 1 Temmuz saat 17.00 itibariyle tamamlanacak ve ön kayıt liseteleri saat 20.00’de ilan edilecek. Birinci asil liste kesin kayıt dönemi 2 Temmuz’da saat 09.00-17.00 arasında olacak. Birinci yedek liste kesin kayıt dönemi 3 Temmuz’da saat 09.00- 17.00 arasında gerçekleşecek. İkinci ön kayıt dönemi 4 Temmuz’da saat 09.00-17.00 olacak, sonuçlar saat 20.00’de de ilan edilecek. İkinci kesin kayıt dönemi 5 Temmuz’da saat 09.00-15.00 arasında asil liste kesin kayıtları yapılacak. 15.00’ten sonra yedek liste kesin kayıt olacak. Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. Üçüncü ön kayıt dönemi 8 Temmuz’da olacak. Saat 09.00-17.00 arası önkayıtlar tamamlanacak ve ön kayıt listesi saat 20.00 itibariyle ilan edilecek. Kesin kayıt dönemi 9 Temmuz’da. Saat 09.00-15.00 arası asil liste kesin kayıt, 15.00’ten sonra yedek liste kesin kayıt yapılacak. Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. 10-11-12 Temmuz’da da serbest kayıt dönemleri olacak.

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