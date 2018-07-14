Özel okul seçiminde bunlara dikkat!.. Sınav başarısına odaklanmayın

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında liseye başlayacak öğrencilerden hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla hem de adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercihler alındı. Öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanmasını bekleyecek. İstediği liseye giremeyenler ağustos ayındaki nakillerde şansını deneyecek. Diğer yandan okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ev adreslerine bağlı olarak e-okul üzerinden yapıldı. Veliler e-okul sistemine girerek çocuklarının kaydının hangi okula yapıldığını görebilirler.

Çocuğunu devlet okuluna göndermeyi düşünmeyen veliler ise özel eğitim kurumu arayışını sürdürüyor. Her velinin özel okuldan beklentisi farklı. Kimi için özel okul fiyatının düşük olması, kimi için verilen eğitimin kalitesi, kimi için de çocuğun fazla yorulmaması, mutlu olması önemli. Peki özel okul seçiminde kriter ne olmalı, aileler nelere dikkat etmeli?

BÜTÇEYE UYGUN OLSUN

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, öncelikle okulun merkezi sınavlarda kaç tane birinci çıkardığının veli için bir kriter olmaması gerektiğini vurguluyor.

Büyükşehirlerde yaşayanlar için, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara en uygun okulun eve yakın okul olduğunu belirterek, şu önerilerde bulunuyor:

“Veliler öncelikle kendi sosyo-ekonomik yapısına uygun bir okul tercihinde bulunmalı. Çünkü bir yıllık bir konu değil, çocuk ilkokula başlıyorsa en az dört, ortaokulda da orada okuyacaksa sekiz senelik bir süreçten söz ediyoruz. Okul tercihi yapıldığında kurumun fiyat politikası, velinin kendi sosyo-ekonomik yapısına da uygun olmasına dikkat etmeli. Çocuğun iki sene sonra okul değiştirmek zorunda kalması onu sıkıntıya sokar. Buradan aldığı indirimler, burslar varsa bunun sürekliliğinin olup olmadığına ve şartlarına dikkat edilmeli.

EVDEN UZAK OLMASIN

Diğer önemli konu da, okulun evden çok uzak olmaması. Çünkü büyükşehirlerde bu, çocuklar için ciddi bir yük oluyor. Çocuğun okuldan eve giderken serviste geçireceği süre 40-45 dakikayı geçmemeli. Her gün yolda 2-3 saatini geçiren bir çocuğun performansı düşer. Küçük çocuklar için en iyi okul, eve yakın okuldur.

SINAVLAR BİREYSEL BAŞARIYI ÖLÇER

Ayrıca, velinin seçim yaparken okulun merkezi sınavlardan kaç birinci çıkardığına bakması yanıltıcı olur. Çünkü bu tür sınavlar bireysel başarıyı ölçer. Sınav sonucu okulun başarısı değildir, çocuğun bireysel başarısıdır. Okulun, öğrencinin başarısına katkısı vardır ama düşük bir ölçüdedir. Kurumun öğrenciye katkısı; çalışma prensibini öğretmesidir, başarıya giden yolu göstermesidir, insani değerler katmasıdır. Bütün özel okullar sınavlara yönelik çalışmalar yapıyor, çocukları sınavlara da doğal olarak hazırlıyorlar. Fakat tamamen buna odaklı bir sistem kurguluyorsa, çocuğun bu en önemli en güzel yaşlarında sportif ve kültürel faaliyetlerinden fedakârlık etmesi gerekir. En son kriter okulun merkezi sınav başarısı olmalı. Bunun yanında merkezi sınavlarla ilgili okulun ne gibi hazırlıklar yaptığının öğrenilmesi gerekiyor, çünkü o bir kriterdir.

OKULUN SAHİBİNİ DE ARAŞTIRIN

Eğitim uzmanlarının sıraladığı, okul seçerken dikkat edilmesi gereken diğer kriterler şöyle:

Okulun sahibi: Özel okul seçerken sahibinin kim olduğu, eğitim anlayışı, eğitim disiplini ve eğitim kalitesine verdiği önem araştırılmalı. Bunun için o okula kayıtlı öğrencilerin velileriyle görüşülebilir.

Yabancı dil: Kaç yabancı dil öğretiyor, dil eğitiminde öğrencilerin seviyesi nedir, eğitim kalitesi ne durumda, öğretim programları ve öğretim hedeflerinin neler olduğu hakkında mutlaka bilgi edinilmeli.

Rehberlik hizmetleri: Öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri onların gelişimi için önemli olduğundan mutlaka araştırılmalı.

Sportif ve kültürel çalışmaları: Okulun kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda öğrencilere sunduğu çalışmalar ve ulaşılan sonuçlar öğrenilmeli.

Öğretmen eğitimi: Özel okullar, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak için çeşitli mesleki eğitim çalışmaları yürütüyor. Bunların neler olduğu öğrenilmeli.

Veli-öğrenci-okul iletişimi: Okul yönetiminin ve öğretmenlerin, velilerle ve öğrencilerle nasıl bir iletişim kurduğu önemli. İleride bir sorun yaşamamak için okulun kayıtlı öğrencilerinin velilerine sorarak bu konudaki görüşleri alınabilir.