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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
14.07.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Özel okul seçiminde bunlara dikkat!.. Sınav başarısına odaklanmayın

Gönül KOCA
Gönül KOCA
gkoca@hurriyet.com.tr
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Gönül KOCA
Gönül KOCA
gkoca@hurriyet.com.tr
Özel okul seçiminde bunlara dikkat!.. Sınav başarısına odaklanmayın

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları MEB tarafından e-Okul üzerinden yapıldı. Ancak çocuğunu özel okula göndermek isteyen veliler ise kendilerine uygun bir eğitim kurumu arayışını sürdürüyor. Peki özel okul seçiminde nelere dikkat edilmeli, hangi sorulara cevap aranmalı? Uzmanlar, okulun merkezi sınavlarda kaç birinci çıkardığının veli için önemli bir kriter olmaması gerektiğini belirtiyor.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında liseye başlayacak öğrencilerden hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla hem de adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercihler alındı. Öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanmasını bekleyecek. İstediği liseye giremeyenler ağustos ayındaki nakillerde şansını deneyecek. Diğer yandan okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ev adreslerine bağlı olarak e-okul üzerinden yapıldı. Veliler e-okul sistemine girerek çocuklarının kaydının hangi okula yapıldığını görebilirler.

Çocuğunu devlet okuluna göndermeyi düşünmeyen veliler ise özel eğitim kurumu arayışını sürdürüyor. Her velinin özel okuldan beklentisi farklı. Kimi için özel okul fiyatının düşük olması, kimi için verilen eğitimin kalitesi, kimi için de çocuğun fazla yorulmaması, mutlu olması önemli. Peki özel okul seçiminde kriter ne olmalı, aileler nelere dikkat etmeli?

BÜTÇEYE UYGUN OLSUN
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, öncelikle okulun merkezi sınavlarda kaç tane birinci çıkardığının veli için bir kriter olmaması gerektiğini vurguluyor.

Büyükşehirlerde yaşayanlar için, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara en uygun okulun eve yakın okul olduğunu belirterek, şu önerilerde bulunuyor:
“Veliler öncelikle kendi sosyo-ekonomik yapısına uygun bir okul tercihinde bulunmalı. Çünkü bir yıllık bir konu değil, çocuk ilkokula başlıyorsa en az dört, ortaokulda da orada okuyacaksa sekiz senelik bir süreçten söz ediyoruz. Okul tercihi yapıldığında kurumun fiyat politikası, velinin kendi sosyo-ekonomik yapısına da uygun olmasına dikkat etmeli. Çocuğun iki sene sonra okul değiştirmek zorunda kalması onu sıkıntıya sokar. Buradan aldığı indirimler, burslar varsa bunun sürekliliğinin olup olmadığına ve şartlarına dikkat edilmeli.

EVDEN UZAK OLMASIN
Diğer önemli konu da, okulun evden çok uzak olmaması. Çünkü büyükşehirlerde bu, çocuklar için ciddi bir yük oluyor. Çocuğun okuldan eve giderken serviste geçireceği süre 40-45 dakikayı geçmemeli. Her gün yolda 2-3 saatini geçiren bir çocuğun performansı düşer. Küçük çocuklar için en iyi okul, eve yakın okuldur.

SINAVLAR BİREYSEL BAŞARIYI ÖLÇER
Ayrıca, velinin seçim yaparken okulun merkezi sınavlardan kaç birinci çıkardığına bakması yanıltıcı olur. Çünkü bu tür sınavlar bireysel başarıyı ölçer. Sınav sonucu okulun başarısı değildir, çocuğun bireysel başarısıdır. Okulun, öğrencinin başarısına katkısı vardır ama düşük bir ölçüdedir. Kurumun öğrenciye katkısı; çalışma prensibini öğretmesidir, başarıya giden yolu göstermesidir, insani değerler katmasıdır. Bütün özel okullar sınavlara yönelik çalışmalar yapıyor, çocukları sınavlara da doğal olarak hazırlıyorlar. Fakat tamamen buna odaklı bir sistem kurguluyorsa, çocuğun bu en önemli en güzel yaşlarında sportif ve kültürel faaliyetlerinden fedakârlık etmesi gerekir. En son kriter okulun merkezi sınav başarısı olmalı. Bunun yanında merkezi sınavlarla ilgili okulun ne gibi hazırlıklar yaptığının öğrenilmesi gerekiyor, çünkü o bir kriterdir.

OKULUN SAHİBİNİ DE ARAŞTIRIN
Eğitim uzmanlarının sıraladığı, okul seçerken dikkat edilmesi gereken diğer kriterler şöyle:

Okulun sahibi: Özel okul seçerken sahibinin kim olduğu, eğitim anlayışı, eğitim disiplini ve eğitim kalitesine verdiği önem araştırılmalı. Bunun için o okula kayıtlı öğrencilerin velileriyle görüşülebilir.

Yabancı dil: Kaç yabancı dil öğretiyor, dil eğitiminde öğrencilerin seviyesi nedir, eğitim kalitesi ne durumda, öğretim programları ve öğretim hedeflerinin neler olduğu hakkında mutlaka bilgi edinilmeli.

Rehberlik hizmetleri: Öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri onların gelişimi için önemli olduğundan mutlaka araştırılmalı.

Sportif ve kültürel çalışmaları: Okulun kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda öğrencilere sunduğu çalışmalar ve ulaşılan sonuçlar öğrenilmeli.

Öğretmen eğitimi: Özel okullar, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak için çeşitli mesleki eğitim çalışmaları yürütüyor. Bunların neler olduğu öğrenilmeli.

Veli-öğrenci-okul iletişimi: Okul yönetiminin ve öğretmenlerin, velilerle ve öğrencilerle nasıl bir iletişim kurduğu önemli. İleride bir sorun yaşamamak için okulun kayıtlı öğrencilerinin velilerine sorarak bu konudaki görüşleri alınabilir.  

Gönül KOCA
Gönül KOCA
gkoca@hurriyet.com.tr
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