Okullarının elektriğini üretiyorlar
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileri, geliştirdikleri projeyle okulun enerji ihtiyacının yüzde 20'sini kendisi karşılıyor.
Yavuzeli Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri yüksek gelen elektrik faturaları üzerine 4006 Tübitak Bilim Fuarı kapsamında hazırladığı projeyle dört katlı okulun birinci katını aydınlatmaya başladı.
Fen Bilimleri öğretmeni Halil Demir'in önerisiyle öğrenciler İlayda Yıldız ve Süheyna Söğütçü'nün hazırladığı ve finansmanını TÜBİTAK'ın sağladığı proje kapsamında okula güneş panelleri sistemi kuruldu. Yaklaşık 3 bin 300 lira maliyetli proje kapsamında günlük 2 bin watt elektrik üretmeyi başardı.
Proje kapsamında çalışmalarını yürüten öğretmen ve öğrenciler, hayata geçen ilk etap ile okulun elektrik faturalarını yüzde 20 azaltırken, gelecek üç yıl içerisinde okulun tüm elektrik ihtiyacının kurulan güneş panellerinden karşılanması hedefleniyor.
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