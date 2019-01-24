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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.01.2019 - 14:50, Son Güncelleme:/

Okullardaki olay sayısı yüzde 11.5 azaldı 

Okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, okullarda meydana gelen olay sayısının yüzde 11.5 azalmasını sağladı. Güvenli eğitim için 38 bin 366 okulda 21 bin 926 personel koordinasyonu sağlarken 22 bin 103 okulda giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 ekip, bin 784 okulda ise 3 bin 50 'devriye personeli' görev yaptı.

Okullardaki olay sayısı yüzde 11.5 azaldı 
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul ve  çevrelerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri ile güvenlik güçlerinin daha görünür olması etkisini gösterdi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde okul ve çevrelerinde meydana gelen olay sayısı, geçen eğitim-öğretim sezonunun aynı dönemine göre yüzde 11.5 düştü.

Geçen eğitim-öğretim yılının ilk döneminde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 4 bin 482 okulda, 3 bin 706 'okul kolluk görevlisi' görev yaptı. Güvenli eğitim için 38 bin 366 okulda 21 bin 926 personel koordinasyonu sağlarken 22 bin 103 okulda giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 ekip, bin 784 okulda ise 3 bin 50 'devriye personeli' görev yaptı. Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan okul ve çevrelerinde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde 9 bin 642 olay olurken 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde ise meydana gelen olay sayısı 8 bin 533 oldu.

Daha önceki yıllarda okullarda sabit görev yapan kolluk görevlisi olmadığı için meydana gelen bazı olaylarda müracaatta bulunmayan veya çekinen öğrenci ve velilerin, okullarda kolluk personelinin görev yapması ve görünür hale gelmesiyle yaşanan olaylarla ilgili görevli ekiplere kolayca müracaatta bulunabilir hale getirilmesi sağlandı. Böylece okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması meydana gelen olay sayılarını yüzde 11.5 oranında düşürdü.

Sıkı güvenlik önlemleri ile okul ve çevrelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminde geçen eğitim-öğretim yılı ilk dönemine göre, yaralanma yüzde 9.5; tehdit 5.9; hakaret yüzde 13.3; hırsızlık 19.2; diğer olaylar yüzde 13.4 azaldı.

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