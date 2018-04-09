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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.04.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Okulda ‘masal sokağı’ kurdular

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Okulda ‘masal sokağı’ kurdular

Gaziantep'te bir okulda uygulanan proje kapsamında, okul koridorlarında oluşturulan 'masal sokağı'nda öğrencilere değerler eğitimi veriliyor. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından haftanın bir günü Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloğlan gibi masal kahramanlarının fotoğrafları ve hikayeleriyle süslenen koridorlarda, iyilikten temizliğe kadar çeşitli değerlerin hayatlarına katkısını öğreniyor.

Gaziantep'te bir okulda uygulanan 'Taştı Bir Kere' adlı proje kapsamında oluşturulEan 'masal sokağı'nda ilkokul öğrencileri, değerler eğitimi alıyor. Hayriye Osman Külekçi İlkokulu öğrencileri, haftanın bir günü Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloğlan gibi masal kahramanlarının fotoğrafları ve hikayeleriyle süslenerek masal sokağına dönüştürülen okul koridorlarında, iyilikten temizliğe kadar çeşitli değerlerin hayatlarına katkısını öğreniyor.

Okul Müdür Yardımcısı Emirhan Ersoy, masal sokağı uygulamasının, okul müdürleri Ahmet Döner tarafından başlatıldığını belirtti. Ersoy, öğrencilerde kalıcı öğrenmenin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

'Taştı Bir Kere' projesinin dört aşamadan oluştuğunu anlatan Ersoy, "Her ay bir değeri ele alıyoruz. Öğretmen arkadaşlarım, ilk hafta sınıflarını değiştirerek değerleri öğrencilere anlatıyor. İkinci hafta masal sokağımıza çıkıyorlar. Konuyla ilgili masalları okuyorlar, soruları cevaplandırıyorlar. Üçüncü hafta konuyla alakalı tiyatro gösterisi, son hafta da seminer veriliyor. Her ay başka bir değer bu şekilde işleniyor" dedi.

Ersoy, konuların müfredata uygun hazırlandığını belirterek şöyle konuştu:
"Projenin adı gibi öğrencileri sınıftan alarak sokaklara, caddelere, meydanlara taşıdık. Tüm değerlere ait masalımız ve sorularımız mevcut. Hemen hemen okulumuzun bütün duvarlarını masallarla doldurduk. Masalların eklenmesi devam edecek. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğitim alıyorlar. Öğrencilerimiz de velilerimiz de çok memnun. Şu anda 10' a yakın proje hazırlığımız var. Devam eden tüm projelere hem öğrenciler hem veliler etkin bir şekilde katılıyor. Değerlerin, kelime anlamını kitaptan okumakla değil, hayatımızda nasıl kullanılması gerektiği konusunu özümseyerek, benimseyerek öğreniyorlar. Öğrencilerin yanı sıra velilere de eğitimler veriyoruz. Senede bir defa veli toplantısına gelenler haftada bir gelmeye başladı."

Okulda ‘masal sokağı’ kurdular

'PROJENİN GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK OLUMLU'
13 yıldır Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nda görev yaptığını belirten sınıf öğretmeni Güllü Güçlü ise, son dört yılda okulda çok güzel değişiklikler yaşandığını söyledi.

'Taştı Bir Kere' projesinin ikinci yılında olduklarını anlatan Güçlü, şöyle devam etti:
"Masal sokağı da bu proje kapsamında gerçekleşti. Biz bu sayede öğrencileri dersliklerden çıkarıp meydanlara taşıyoruz. Bunun haricinde 'değerler sokağımız, er ve kahramanlık meydanı' var. Eğitim ortamını değiştirip, kalıcı öğrenmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Benim 28 öğrencim var. Her ay bir değer işleniyor. Haftada bir gün masal sokağına çıkıyoruz. Düz anlatım yolunu bırakıp koridorlara çıkınca kalıcı eğitim sağlanmış oluyor. Çocuk o davranışı içselleştiriyor. Değerin ne anlama geldiğini, ona kattıklarını öğrenmiş oluyor. Projenin geri dönüşleri çok olumlu. Öğrenciler eskiden koridorlarda koşarak giderlerdi, şimdi durup nerede ne yazdığına, masalın ne anlattığına bakıyorlar. Gerçekten hem öğrenciler hem veliler için çok olumlu katkıları oldu. Davranış olarak büyük değişiklikler oldu, davranışın içselleştiğini gördük."

'BURADA DERS İŞLEMEK SIKICI DEĞİL'
Öğrencilerden Yusuf Ali ise 'masal sokağı'nda çok mutlu olduğunu belirterek, "İyiliği, değerlerimizi öğreniyoruz. Ben de arkadaşlarım da çok mutlu hissediyor. Burada ders işlemek sıkıcı değil" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Nur Uluca da, "Buraya gelince değerlerimi öğreniyorum, mutlu hissediyorum. Hikayeler, masallar okuyoruz, soruları cevaplıyoruz, özet yapıyoruz. Sınıfımızda ders işlerken bazen sıkılıyoruz ama burada hiç sıkılmıyorum" diye konuştu.

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