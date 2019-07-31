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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
ANKARA
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Okul envanterine tek tıkla erişim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Coğrafi Bilgi Sistemi’yle bakanlığa bağlı tüm okul ve tesislere ilişkin verileri tek bir platformda topladı.

Okul envanterine tek tıkla erişim
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Coğrafi Bilgi Sistemi’yle yapmaya çalıştığımız şey, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz, il ve ilçelerimiz ile okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamak” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, bakanlığa bağlı okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi’nin (MEBCBS) tanıtım toplantısı düzenlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Toplantı Salonu’nda düzenlenen MEBCBS tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ziya Selçuk, verinin politikaların belirlenmesinde stratejik değeri olduğunu belirterek, aldıkları kararların veriye dayalı geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Selçuk, MEBCBS’nin sadece inşaat ve emlakla ilgili bir mesele olmadığını belirterek şunları söyledi:

TÜM BİNALAR KAYIT ALTINDA

“Bu sistem tüm okullarımızın optimizasyon çalışmalarını yüksek çıtalara taşıyacak bir husus. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapmaya çalıştığı şey, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimiz, il ve ilçelerimiz ile okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamak. Bu sistemin inşasında büyük emek var. Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkânına kavuşmuş oluyoruz.”

UZUN YAZIŞMALAR OLMAYACAK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de sistemde yer alan verilerle ilgili bilgi vererek şöyle konuştu:

“Eğitim-öğretim faaliyetinin sürdüğü tüm okulların, bakanlığımızın kullandığı tüm hizmet tesislerinin, tüm öğretmenevlerinin, rehberlik ve araştırma merkezlerinin, BİLSEM’lerin, il ve ilçe müdürlüklerinin konum, yüzölçümü, kapasite, yapısal bilgileri; imar planı olan yerlerde, tüm eğitim alanları ile bakanlığımıza tahsisli tüm alanların mülkiyet durumları, coğrafi özellikleri, konumsal bilgileri; imar planı olmayan yerlerde ise bakanlığımıza tahsisli alanların tamamına yakını MEBCBS’de kayıtlıdır. Artık günlerce süren yazışma, durum tespit ve detay bilgilere yönelik araştırma işlemlerine ihtiyaç duymadan tek tıkla tüm envanterimize erişebilir durumdayız. Bu sayede sınırlı sayıda insan kaynağı ile sınırsız bir saha hâkimiyetine kavuşuyoruz.”

 

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