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    Okul bahçesinde ‘Dürüstlük Manavı’

    DHA
    23.03.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Nuri Özaltın İlkokul’unda ‘değerler eğitimi’ kapsamında, bahçede ‘Dürüstlük Manavı’ açıldı. Öğrenciler aldıkları meyveler için tezgâhtaki kumbaraya 50 kuruş bıraktı.

    Karakoçan’da bulunan Nuri Özaltın İlkokulu’nun bahçesine, ‘değerler eğitimi’ kapsamında öğrencilerin faydalanacağı, ‘Dürüstlük Manavı’ kuruldu. Çeşitli meyvelerin konulduğu ve başında kimse bulunmayan manavdan alışveriş yapan öğrenciler, aldıkları her meyve için 50 kuruşu tezgâhta bulunan kumbaraya bıraktı.

    Okul bahçesinde ‘Dürüstlük Manavı’

    Okul Müdürü İbrahim Halil Çelik, öğrencilere değerleri tanıtmak için sürekli farklı eğitim programları düzenlediklerini belirtti. Çelik, "Dürüstlük temasını okulumuzda dürüstlük manavını kurarak etkinleştirdik. Dürüstlük manavının başında kimse yok. Okul bahçesinde çocuklar teneffüslerde oynarken manavda sevdiği meyveyi 50 kuruşa alıp, parasını kumbaraya atıyor. Hem sağlıklı besleniyor hem de hayatın içinde yaşarken doğruluğu dürüstlüğü uygulamalı olarak öğreniyorlar. Projemiz bir hafta sürecek, çok güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımız çok mutlu. Okulumuz rehberlik servisimiz proje kapsamında her ay bir değerimizi, davranışları, paylaşma duygusunu, tutumlu olmayı, sağlıklı beslenmeyi, dürüstlük gibi değişik konuları ele alıp, öğrencilerimize uygulamalı öğretiyor" dedi.

    Okul bahçesinde ‘Dürüstlük Manavı’

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Değerler Eğitim
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