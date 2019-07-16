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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.07.2019 - 11:42, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere ‘İHA-0 Pilotluğu’ sertifikası

MEB’in mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yaptığı işbirliği sonucu ‘uçak bakım’ öğretmenleri İHA-0 Pilotluğu Sertifikası aldı ve işbaşı eğitimlerine katıldı. Bu kapsamda 72 uçak bakım alan öğretmenine 104 saatlik eğitim verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yaptığı işbirliği sonucu ‘uçak bakım’ öğretmenleri hem ‘İHA-0 Pilotluğu Sertifikası’ aldı hem de işbaşı eğitimlerine katıldı.

MEB, bu yılın nisan ayında, uçak bakım alanında myTECHNIC ile uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla işbirliği yapmıştı. myTECHNIC koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesi’nde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan uçak bakım alanı öğretmenlerinin ‘Hava Aracı Bakımı Temel Seviye’ eğitimleri başarıyla tamamlandı. Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi'nde üç grup halinde 72 uçak bakım alan öğretmenine 104 saatlik eğitim verildi.

Uçak bakım alan öğretmenleri İHA tanıtımı, hava hukuku, aerodinamik, meteoroloji, ATC usulleri, seyrüsefer ve operasyon ile bakım onarım dersleri aldı. Eğitime katılan kursiyerlere ayrıca Kapadokya Üniversitesi İHA Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından eğitimler verildi, böylece öğretmenler, ‘İHA-0 Pilotluğu Sertifikası’ almaya da hak kazandı. İmzalanan protokol gereği uçak bakım alan öğretmenleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC'in tesislerindeki gerçek iş ortamında uygulamalı eğitimlerine devam edecek.

Türkiye genelinde 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 3 bin 92 öğrenci uçak bakım alanında eğitim görüyor. Bu okullarda görevli uçak bakım alanı öğretmenlerinin tümü mesleki gelişimlerine katkı veren bu eğitimleri alacak.

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