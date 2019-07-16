Öğretmenlere ‘İHA-0 Pilotluğu’ sertifikası
MEB’in mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yaptığı işbirliği sonucu ‘uçak bakım’ öğretmenleri İHA-0 Pilotluğu Sertifikası aldı ve işbaşı eğitimlerine katıldı. Bu kapsamda 72 uçak bakım alan öğretmenine 104 saatlik eğitim verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yaptığı işbirliği sonucu ‘uçak bakım’ öğretmenleri hem ‘İHA-0 Pilotluğu Sertifikası’ aldı hem de işbaşı eğitimlerine katıldı.
MEB, bu yılın nisan ayında, uçak bakım alanında myTECHNIC ile uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla işbirliği yapmıştı. myTECHNIC koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesi’nde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan uçak bakım alanı öğretmenlerinin ‘Hava Aracı Bakımı Temel Seviye’ eğitimleri başarıyla tamamlandı. Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi'nde üç grup halinde 72 uçak bakım alan öğretmenine 104 saatlik eğitim verildi.
Uçak bakım alan öğretmenleri İHA tanıtımı, hava hukuku, aerodinamik, meteoroloji, ATC usulleri, seyrüsefer ve operasyon ile bakım onarım dersleri aldı. Eğitime katılan kursiyerlere ayrıca Kapadokya Üniversitesi İHA Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından eğitimler verildi, böylece öğretmenler, ‘İHA-0 Pilotluğu Sertifikası’ almaya da hak kazandı. İmzalanan protokol gereği uçak bakım alan öğretmenleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC'in tesislerindeki gerçek iş ortamında uygulamalı eğitimlerine devam edecek.
Türkiye genelinde 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 3 bin 92 öğrenci uçak bakım alanında eğitim görüyor. Bu okullarda görevli uçak bakım alanı öğretmenlerinin tümü mesleki gelişimlerine katkı veren bu eğitimleri alacak.
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