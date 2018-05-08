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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
08.05.2018 - 17:06, Son Güncelleme:

Öğretmenler tepki göstermişti… O sistem bu yıl uygulanmayacak

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Öğretmenler tepki göstermişti… O sistem bu yıl uygulanmayacak

Öğretmen performans sistemi, üniversitelerden gelen görüşlerin gelmeye devam etmesi ve analiz çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu yıl uygulanmayacak. Analiz çalışmaları tamamlandıktan sonra taslak yönetmelik paydaş görüşlerine sunulacak. Paydaş görüşleri geldikten sonra öğretmen ve idarecilerin katılacağı bir çalıştay ile taslağa son hali verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), öğretmen performans sisteminin, üniversitelerden gelen görüşlerin gelmeye devam etmesi ve konuyla ilgili analiz çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu yıl uygulamaya geçmeyeceği belirtildi. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen yazıda, 17 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54'üncü maddesinde 6 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 10. Kalkınma Planı'nda, kamuda performans değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda öğretmen performans değerlendirmesine yer verildiği anımsatıldı.

Tartışılan konuda taslak hazırlandı... Öğretmenler sınava
Tartışılan konuda taslak hazırlandı... Öğretmenler sınava

Bu kapsamda, 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin okul müdürleri tarafından performans değerlendirmesine tabi tutulduğu belirtilen yazıda, performans değerlendirmesini takiben kurumlardan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda kurum müdürünün tekli değerlendirmesi yerine çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirme sistemine geçilmesi yönünde çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

TASLAĞA ÇALIŞTAYDAN SONRA SON ŞEKLİ VERİLECEK
Aynı süreçte Devlet Personel Başkanlığı tarafından çoklu değerlendirmeye dayalı ‘Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı’nın hazırlandığı aktarılan yazıda, gerçekleştirilen bu çalışmalara bağlı olarak MEB tarafından çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi esas alan öğretmen performans değerlendirme sistemi güncelleme çalışmalarına başlandığı anlatıldı.

‘Öğretmene performans’ tartışması sürüyor... Sendikalardan taslağın iptali için beş gerekçe
‘Öğretmene performans’ tartışması sürüyor... Sendikalardan taslağın iptali için beş gerekçe

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu süreçte hazırlanan taslak yönetmelik ve değerlendirme formları ile ilgili olarak, eğitim kolunda çalışan sendikalardan ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla üniversitelerden görüş istenmiştir. Bugüne kadar eğitim kolunda çalışan 5 sendikadan ve 55 üniversiteden taslak yönetmelik ile ilgili görüş gelmiştir. Üniversitelerden ve sendikalardan gelen görüşler, uzmanlarımızca analiz edilmektedir. Analiz çalışmaları tamamlandıktan sonra taslak yönetmelik paydaş görüşlerine sunulacaktır. Paydaş görüşleri geldikten sonra öğretmen ve idarecilerimizi davet ettiğimiz bir çalıştay ile söz konusu taslağa son hali verilecektir."

Üniversitelerden görüşlerin gelmeye devam ettiği aktarılan yazıda, analiz çalışmalarının bitmemesi nedeniyle yürürlükteki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 54. maddesi gereği kurum müdürleri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılması gereken öğretmen performans sisteminin, çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirileceği bildirildi.

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