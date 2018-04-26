Öğrencilerden STEM-Sanat Bineali
Lise öğrencileri STEM eğitimiyle öğrendiklerini sanatla birleştirerek ‘STEM-Sanat Bineali’ açtı. Öğrencilerin eserleri İstenbul Deniz Müzesi’nde sergileniyor.
Kolej öğrencileri İstanbul Deniz Müzesi’nde, ‘STEM-Sanat Bineali’ açtı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri bu yıl ikinci kez düzenlenen Bahçeşehir Koleji STEM - Sanat Bienali’nde eserlerini sergiledi. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği birleştiren STEM eğitim modeliyle öğrenim gören öğrenciler, STEM eğitimiyle öğrendiklerini sanatla birleştirerek, plastik sanat disiplinleri çerçevesinde ürettikleri modern sanat eserlerini İstanbul Deniz Müzesinde sergiledi. Bienal 29 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.
Yeni eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji Akademik Koordinatörü olarak görev alacak Finlandiyalı matematikçi ve Global Teacher Prize ödülü sahibi Maarit Rossi de 2. STEM Sanat Bienali’nin açılışına katılarak eserleri inceledi. Dünyada matematik öğretimi üzerine çalışmalarıyla bilinen Rossi, öğretmenlerle bir araya gelerek workshoplar yapacaklarını aktardı ve matematik eğitiminin ilginç hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Rossi sözlerine şöyle devam etti:
“Matematik eğitimi bence çok ilginç hale getirilmeli, sadece bir kitabı aktarmanın ötesine geçmeli. Teorik düzlemde kalan ve başka disiplinlerle bağı koparılan matematik eğitiminden fayda sağlanamaz. Matematik eğitiminin öğrencilere ödevler verilerek aktarılması, eğitimin ilginç ve heyecan verici yanını zayıflatır. Öğrenciler yıllar içinde matematikten zevk almaya, yeni çözüm yolları aramanın heyecanını duymaya, grup çalışmaları ve keşiflerle matematiği tanımaya başlıyorlar. Öğrenciler bu şekilde öğrenmekten zevk alıyorsa, neden matematik eğitimini bu hale getirmeyelim?”
METAMATİĞİN SANATA İHTİYACI VAR
Sanat ve matematiğin ilişkisi üzerine konuşan Maarit Rossi; “Bence matematiğin sanata ihtiyacı var. Leonardo Da Vinci’yi düşünecek olursanız, yaptığı tüm resimlerde matematiği görebilirsiniz; Vitruvius Adamı figürü bu konu için güzel bir örnektir. Matematik öğretimini bu tür örneklerle ilişkilendirir, öğrencilerin bu tür örneklerle keşifler yapmalarını sağlarsanız konuyu ilginç hale getirmiş olursunuz. Türk kültürünü düşünecek olursak; güzel seramik örnekleri var ve bu seramikler matematikle dolu. Matematiği kendi kültürünüzden, bu seramiklerdeki matematikten örneklendirerek de anlatabilir, öğrencilerinize matematiğin her yerde olduğunu gösterebilirsiniz. Matematik, diğer bilimleri anasıdır.”
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