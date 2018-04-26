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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
26.04.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Öğrencilerden STEM-Sanat Bineali

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Öğrencilerden STEM-Sanat Bineali

Lise öğrencileri STEM eğitimiyle öğrendiklerini sanatla birleştirerek ‘STEM-Sanat Bineali’ açtı. Öğrencilerin eserleri İstenbul Deniz Müzesi’nde sergileniyor.

Kolej öğrencileri İstanbul Deniz Müzesi’nde, ‘STEM-Sanat Bineali’ açtı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri bu yıl ikinci kez düzenlenen Bahçeşehir Koleji STEM - Sanat Bienali’nde eserlerini sergiledi. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği birleştiren STEM eğitim modeliyle öğrenim gören öğrenciler, STEM eğitimiyle öğrendiklerini sanatla birleştirerek, plastik sanat disiplinleri çerçevesinde ürettikleri modern sanat eserlerini İstanbul Deniz Müzesinde sergiledi. Bienal 29 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

Yeni eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji Akademik Koordinatörü olarak görev alacak Finlandiyalı matematikçi ve Global Teacher Prize ödülü sahibi Maarit Rossi de 2. STEM  Sanat Bienali’nin açılışına katılarak eserleri inceledi. Dünyada matematik öğretimi üzerine çalışmalarıyla bilinen Rossi,  öğretmenlerle bir araya gelerek workshoplar yapacaklarını aktardı ve matematik eğitiminin ilginç hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Rossi sözlerine şöyle devam etti:
“Matematik eğitimi bence çok ilginç hale getirilmeli, sadece bir kitabı aktarmanın ötesine geçmeli. Teorik düzlemde kalan ve başka disiplinlerle bağı koparılan matematik eğitiminden fayda sağlanamaz. Matematik eğitiminin öğrencilere ödevler verilerek aktarılması, eğitimin ilginç ve heyecan verici yanını zayıflatır. Öğrenciler yıllar içinde matematikten zevk almaya, yeni çözüm yolları aramanın heyecanını duymaya, grup çalışmaları ve keşiflerle matematiği tanımaya başlıyorlar. Öğrenciler bu şekilde öğrenmekten zevk alıyorsa, neden matematik eğitimini bu hale getirmeyelim?”

Öğrencilerden STEM-Sanat Bineali

METAMATİĞİN SANATA İHTİYACI VAR
Sanat ve matematiğin ilişkisi üzerine konuşan Maarit Rossi; “Bence matematiğin sanata ihtiyacı var. Leonardo Da Vinci’yi düşünecek olursanız, yaptığı tüm resimlerde matematiği görebilirsiniz; Vitruvius Adamı figürü bu konu için güzel bir örnektir. Matematik öğretimini bu tür örneklerle ilişkilendirir, öğrencilerin bu tür örneklerle keşifler yapmalarını sağlarsanız konuyu ilginç hale getirmiş olursunuz. Türk kültürünü düşünecek olursak; güzel seramik örnekleri var ve bu seramikler matematikle dolu. Matematiği kendi kültürünüzden, bu seramiklerdeki matematikten örneklendirerek de anlatabilir, öğrencilerinize matematiğin her yerde olduğunu gösterebilirsiniz. Matematik, diğer bilimleri anasıdır.”

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