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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.04.2019 - 11:42, Son Güncelleme:/

Öğrenciler, ‘etkileşimli kitapları’ sevdi

MEB’in, liselerdeki ders içeriklerinin daha ilgi çekici hale getirilmesi amacıyla ses, video, animasyon ile zenginleştirilmiş etkileşimli ders kitaplarına, okulların açıldığı tarihten bugüne yaklaşık 5 milyon kez erişim sağlandı. Tablet, cep telefonu ve bilgisayarlara indirilebilen ders kitaplarını kullananların sayısı 1 milyon 717 bin 376 olurken sayfalar 22 milyonun üzerinde görüntülendi.

Öğrenciler, ‘etkileşimli kitapları’ sevdi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, liselerdeki ders içeriklerinin daha ilgi çekici hale getirilmesi amacıyla ses, video, animasyon ile zenginleştirilmiş etkileşimli ders kitaplarına, okulların açıldığı tarihten bugüne yaklaşık 5 milyon kez erişim sağlandı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen öğretim programlarına göre yazılan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçerek 2018-2019 yılında okutulan biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, İngilizce, matematik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, felsefe ve Almanca derslerine ait 80 kitap, her sınıf seviyesinde etkileşimli hale getirildi. Bu kitaplar, ‘ogmmateryal.eba.gov.tr’ web sitesinde ve EBA'da yayımlanarak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu. Bakanlık, bu konuda e-içerik geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

1 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kez etkileşimli kitaplara erişim sağlandı. Bakanlığın soru havuzuna 12 milyonun üzerinde erişim sağlanırken, öğrencilerin masaüstü bilgisayardan bağlanma oranı yüzde 58, mobil telefondan bağlanma oranı yüzde 38, tablet bilgisayardan bağlanma oranı ise yüzde 4 oldu. İllere göre sıralamada, yüzde 20 kullanıcı oranına sahip İstanbul ilk sırayı alırken, İstanbul'u yüzde 14 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir izledi. Sistemi kullananların sayısı 1 milyon 717 bin 376 oldu. Etkileşimli kitapların sayfaları, 22 milyonun üzerinde görüntülendi.

ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI KULLANILABİLİYOR
Etkileşimli hale getirilen ders kitapları tablet, cep telefonu ve bilgisayarlara indirilerek çevrim içi, çevrim dışı, online ve offline olarak kullanılabiliyor. Etkileşimli kitaplar, ses, video, animasyon, video soru eşleştirme, interaktif ölçme testi, kelime çemberi ve hafıza oyunu gibi 27 farklı etkileşimli uygulamayla zenginleştirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında etkileşimli hale getirilen 80 kitabın ünitelerinde 17 bin 156 etkileşimli uygulama kullanıldı. 80 kitabın 17'si seçmeli derslere ait olarak uygulamaya geçirildi.

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