Öğrenciler doğal afet eğitimi aldı

Liseli öğrencilere doğal afet eğitimi verildi. Uğur Koleji, İstanbul Aydın Üniversitesi ile iş birliği yaparak, bir seminer düzenledi. Florya kampüsünde düzenlenen seminerde, öğrenciler doğal afetler konusunda bilgilendirildi. ‘Dünya, İklim, Afet ve İnsan’ konulu seminerde proje koordinasyonu uzmanı Serhat Yılmaz, sunum yaptı.

DÜNYA DOĞAL AFETLER SONUCU OLUŞTU

Yılmaz, sunumuna dünyanın 4.6 milyar yıl önce ilk kıyamet olarak nitelendirdiği doğal olayla oluştuğunu belirterek, “Dünyaya çarpan Mars büyüklüğünde bir gök cismi eksenin kaymasına yani mevsimlerin oluşmasına ve dünyanın iç katmanlarının gelişmesine yol açtı. Çarpışmadan havaya savrulan maddeler ise Ay’ı oluşturdu. Yer çekimi gelişmeye başlayınca da zayıf atmosfer kalıcı atmosfere dönüştü ve evrimleşti. Gerçekleşen bu doğal afet, yeryüzündeki sular ve okyanusların oluşmasına imkân tanıdı” dedi.

Serhat Yılmaz, iklimlerin değişmesine, yeryüzündeki canlıların yüzde 96’sının yok olmasına, bazı karasal omurgalıların yeryüzünden silinerek dinozorların egemen olmasına ve ardından bu canlıların da yok oluşuna neden olan küresel afetlerin meydana geldiğini söyledi.

DOĞAL AFETLERDEN 1.7 MİLYAR İNSAN ETKİLENDİ

Türkiye nüfusunun 2017’de 80 milyon olduğunu ve 90 yılda 18 kat artan İstanbul nüfusunun son olarak 15 milyonun üzerine çıkarak ülke nüfusunun yüzde 19’una ulaştığını belirten Yılmaz, “Nüfusu hızla artan şehirlerde tehlike de büyüyor. Son 10 yılda dünyada 328 bin 629 kişi deprem ve tsunamiden hayatını kaybetti. Bu rakam doğal afetlerde yaşamını yitirenlerin yüzde 70’ini oluşturuyor. Son 10 yılda 150 milyondan fazla insan sel felaketlerinde mağdur olurken, tüm doğal afetlerden kaynaklı toplam maddi kayıp 1.4 trilyon dolara ulaştı. Bu zararın yaklaşık 250 milyar doları Asya’daki deprem ve tsunamiden. Çin, Amerika, Filipinler, Hindistan ve Endonezya toplam 987 doğal afet olayıyla son 10 yılda dünyada gerçekleşen doğal afetlerde ilk sıralarda yer aldı” dedi.

EĞİTİMLER ANASINIFINDA BAŞLAMALI

Yılmaz, kuraklık, küresel ısınma, su krizi, kıtlık gibi bilinen afetlerin yanı sıra megabindirme depremi, megatsunami, jeomanyetik terslenme, antibiyotiğe direnç, petrolün tükenmesi gibi gelecekte çok çeşitli afet riskleri olduğunu belirterek, alınabilecek önlemleri de anlattı.

Serhat konuşmasına şöyle devam etti:

“Doğal afetler giderek daha şiddetli ve maliyetli oluyor. Zararlarını yolsuzluk ve yoksullukla mücadele ederek azaltabiliriz. Afet eğitimlerini bir bütün olarak değerlendirilmeli ve deprem yanında tsunami, sel, heyelan, kasırga, hortum gibi diğer afetler de ihmal etmemeliyiz. Eğitimler anasınıfından başlayarak verilmeli.”