Oğlu okusun diye her gün onunla okula gidiyor
İzmir’de, erken doğumla dünyaya gelen sekiz yaşındaki Çınar Akan, kanamaya bağlı kısmi beyin felci geçirdi ve altı aylıkken fizik tedaviye başladı. Annesi Dilek Akan’ın desteğiyle hayata tutunmaya çalışan Çınar, tek başına ayakta duramıyor. Anne Akan, eğitiminin aksamaması için, oğlunu her gün okula götürüyor ve ders bitinceye kadar bahçede bekliyor.
Dilek ve Ali Akan çiftinin oğlu, 25 Ocak 2011’de erken doğumla dünyaya geldi. Anne sütü ememeyen Çınar, bir süre sonra kısmi beyin felci geçirdi, altı aylıkken fizik tedaviye başlansa da tam olarak iyileşemedi. Oğlunun eğitim almasını, hayata karışmasını, arkadaşlarıyla oynamasını isteyen Dilek Akan, Çınar’ı evlerinin yakınında yer alan Ömer Seyfettin İlkokulu’na yazdırdı. Her gün oğluyla birlikte okula giden anne, Çınar’ın derste olduğu saatler arasında, bahçede çıkış zilinin çalmasını bekliyor. Çınar doğduktan sonra çalışmayıp oğluyla ilgilenen Dilek Akan, tedavi masraflarını karşılamak için siparişle sarma ve börek yapıp, satıyor.
‘OĞLUMUN ELİ, KOLU OLMAK İÇİN GÜÇLÜ DURMAYA ÇALIŞIYORUM’
Çınar için, diğer oğlu Ege Akan’ı da ailesine emanet ettiğini belirten Dilek Akan, "Çınar’la okula geliyorum, teneffüslerde elinden tutarak, gezdiriyorum. İhtiyaçlarını birlikte karşılıyoruz. Bütün gün okuldayım, tek başına kalamıyor. Engelini aşarak rahatlıkla hareket edebilmesi için fizik tedavi lazım. Aynı zamanda kaslarını geliştirmek için ata binmesi, havuzda yüzmesi gerekiyor. Bugüne kadar elimizden geldiğince birtakım terapiler uygulattık ama maddi durumumuz iyi olmadığı için bu tür eğitimleri almasını sağlayamadık. Bu durum da beni üzüyor. Eşim Ege Üniversitesi’nde işçi olarak çalışıyor. Diğer çocuğuma annem ve babam bakıyor; çünkü ben devamlı okuldayım. Çınar, zaman zaman ağlama krizlerine yakalanıyor. Ona destek olmak, eli, kolu, bacağı olmak için güçlü durmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum" dedi.
‘PEDİATRİK ORTEZLERİNİN 6 AYDA BİR DEĞİŞMESİ LAZIM’
Dilek Akan, Çınar’ın top oynamayı çok sevdiğini fakat ayakta duramadığı için oynayamadığını söyledi. Akan, "Sınıf arkadaşları, Çınar üzülmesin diye gizlice beden eğitimi dersine çıkıyor. Oğlum, şimdi okuma ve yazmayı öğrendi. Ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ama oğlum için faydalı olacak, devamlılığı olan terapilerin sürmesi lazım. Bunu sağlayamıyoruz. Çınar’ın ayağına giydiği pediatrik ortezlerin, altı ayda bir değişmesi lazım. Tedavi masrafları yüksek. Ben de eşime destek olmak için, sarma ve tatlı yapıp satıyorum" diye konuştu.
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