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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
07.02.2019 - 15:10, Son Güncelleme:/

Oğlu okusun diye her gün onunla okula gidiyor

İzmir’de, erken doğumla dünyaya gelen sekiz yaşındaki Çınar Akan, kanamaya bağlı kısmi beyin felci geçirdi ve altı aylıkken fizik tedaviye başladı. Annesi Dilek Akan’ın desteğiyle hayata tutunmaya çalışan Çınar, tek başına ayakta duramıyor. Anne Akan, eğitiminin aksamaması için, oğlunu her gün okula götürüyor ve ders bitinceye kadar bahçede bekliyor.

Oğlu okusun diye her gün onunla okula gidiyor
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Dilek ve Ali Akan çiftinin oğlu, 25 Ocak 2011’de erken doğumla dünyaya geldi. Anne sütü ememeyen Çınar, bir süre sonra kısmi beyin felci geçirdi, altı aylıkken fizik tedaviye başlansa da tam olarak iyileşemedi. Oğlunun eğitim almasını, hayata karışmasını, arkadaşlarıyla oynamasını isteyen Dilek Akan, Çınar’ı evlerinin yakınında yer alan Ömer Seyfettin İlkokulu’na yazdırdı. Her gün oğluyla birlikte okula giden anne, Çınar’ın derste olduğu saatler arasında, bahçede çıkış zilinin çalmasını bekliyor. Çınar doğduktan sonra çalışmayıp oğluyla ilgilenen Dilek Akan, tedavi masraflarını karşılamak için siparişle sarma ve börek yapıp, satıyor.

Oğlu okusun diye her gün onunla okula gidiyor

‘OĞLUMUN ELİ, KOLU OLMAK İÇİN GÜÇLÜ DURMAYA ÇALIŞIYORUM’
Çınar için, diğer oğlu Ege Akan’ı da ailesine emanet ettiğini belirten Dilek Akan, "Çınar’la okula geliyorum, teneffüslerde elinden tutarak, gezdiriyorum. İhtiyaçlarını birlikte karşılıyoruz. Bütün gün okuldayım, tek başına kalamıyor. Engelini aşarak rahatlıkla hareket edebilmesi için fizik tedavi lazım. Aynı zamanda kaslarını geliştirmek için ata binmesi, havuzda yüzmesi gerekiyor. Bugüne kadar elimizden geldiğince birtakım terapiler uygulattık ama maddi durumumuz iyi olmadığı için bu tür eğitimleri almasını sağlayamadık. Bu durum da beni üzüyor. Eşim Ege Üniversitesi’nde işçi olarak çalışıyor. Diğer çocuğuma annem ve babam bakıyor; çünkü ben devamlı okuldayım. Çınar, zaman zaman ağlama krizlerine yakalanıyor. Ona destek olmak, eli, kolu, bacağı olmak için güçlü durmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum" dedi.

Oğlu okusun diye her gün onunla okula gidiyor

‘PEDİATRİK ORTEZLERİNİN 6 AYDA BİR DEĞİŞMESİ LAZIM’
Dilek Akan, Çınar’ın top oynamayı çok sevdiğini fakat ayakta duramadığı için oynayamadığını söyledi. Akan, "Sınıf arkadaşları, Çınar üzülmesin diye gizlice beden eğitimi dersine çıkıyor. Oğlum, şimdi okuma ve yazmayı öğrendi.  Ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ama oğlum için faydalı olacak, devamlılığı olan terapilerin sürmesi lazım. Bunu sağlayamıyoruz. Çınar’ın ayağına giydiği pediatrik ortezlerin, altı ayda bir değişmesi lazım. Tedavi masrafları yüksek. Ben de eşime destek olmak için, sarma ve tatlı yapıp satıyorum" diye konuştu.

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