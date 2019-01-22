OECD: Siber zorbalığa dikkat
OECD, ‘Eğitimi Şekillendiren Trendler 2019’ raporunu yayımladı. Raporda bu yıl eğitimde konuşulacak trendler ‘globalleşme’, ‘dijitalleşme’ ve ‘yaşlanma’ olarak sıralandı.
OECD, göçmen öğrencilerin eğitime uyum sağlaması konusunda öğretmenlerin zorluklarla karşılaşacağını belirtirken, eğitimde teknolojinin kullanımındaki suistimallere karşı da uyardı. Ayrıca ülkelerde nüfusun yaşlanmasıyla hükümet ve şirketlerin hayat boyu öğrenme konusunda ciddi adımlar atması gerektiğinin altı çizildi. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:
GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN UYUMU İÇİN ÇALIŞILMALI
Bu yıl eğitimde öne çıkan büyük trendlerden biri, globalleşme. Gelecek 10 yılda dünya nüfusunun çoğunluğu orta sınıftan oluşacak. Bu, ülkeler için sadece daha fazla insana iyi bir eğitim sunma baskısını arttırmayacak, eğitimle ilgili beklentileri de yükseltecek. OECD ülkelerinde ilk olarak yükseköğretim sistemleri globalleşmeden etkileniyor. Bu ülkeler dünyadaki en iyi öğrencilerin dikkatini çekmek için çalışıyor ve pazarda rekabet ediyor. Eğitimde uluslararası hareketlilik büyümeye devam ederken, özellikle farklı kimliklere sahip öğrencilerin oluşturduğu çeşitlilik de artıyor. 1990-2017 arasında dünyada göçmen sayısı 153 milyondan 258 milyona yükseldi. Bugün sınıflardaki çeşitlilik, özellikle öğretmenler için büyük zorluk olarak görülüyor. 5-10 yılda bu baskı daha da büyüyecek. Bu da eğitimin yanı sıra politik, sosyal huzursuzluklara neden olabilir.
İNTERNET GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ
Dijitalleşme de öne çıkan trendlerden. 2017’de 16-74 yaş arasında her dört internet kullanıcısından üçü her gün çevrimiçi. PISA sonuçlarına göre, okulda yoğun internet kullanımıyla düşük başarı arasında bir ilişki var. Eğitimde yeni teknolojilerden daha fazla avantaj sağlanmalı. Ancak bunun suistimali konusunda endişeler de ortaya çıkıyor. Siber zorbalık ve internette güvenlik gibi. 2018’de çalınan ya da hack’lenen verilerde rekor kırıldı. Öte yandan raporda özellikle kızları ve bazı azınlıkları STEM alanında cesaretlendirmek konusunda zorluklar yaşandığı da vurgulandı.
HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN ÖNEMİ ARTIYOR
Üzerinde durulan diğer eğitim trendi ise yaşlanma. Dünyada ortalama yaşam süresi artarken, yaşlı çalışanlar yeni beceriler edinmekte daha fazla zorlukla yüzleşecek. OECD ülkelerinde yaşlı nüfusun son 50 yıldaki payına bakıldığında, gelecek yıllarda yaşam boyu öğrenmenin önemi de artacak. Dijital becerileri sadece gençlerin edinmesi beklenmeyecek. Nüfusun yaşlanmasıyla hükümet ve işverenlerin yeni eğitim yaklaşımları geliştirmesi gerekecek. Ancak çoğu ülkenin yaşam boyu öğrenme imkânlarında eksikler var.
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