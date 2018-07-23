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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
23.07.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

ODTÜ’lülerin şiddetle mücadele projesi dünya ikincisi

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ODTÜ’lülerin şiddetle mücadele projesi dünya ikincisi

ODTÜ'lü öğrencilerin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un dünya çapında şiddet ve nefret ile mücadele için başlattığı 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kampanya Yarışması'nda oluşturdukları 'Kız Başına' isimli projeleri dünya ikincisi oldu. 24 ülkeden 46 üniversite arasında dünyanın en etkili, en başarılı üç kampanyası arasına girerek finale kalan ODTÜ ekibi, ödülünü Washington'da düzenlenen törenle aldı. Ekip, evinde şiddete ve sokak ortasında tacize uğrayan, en yakındakiler tarafından istismar edilen kadın ve çocukların korunması için neler yapılması gerektiğini sitelerinde, sosyal medya hesaplarında anlattı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un dünya çapında şiddet ve nefret ile mücadele için başlattığı 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kampanya Yarışması'nda oluşturdukları 'Kız Başına' isimli projeleri dünya ikincisi oldu.

Facebook'un başlattığı yarışmaya, ODTÜ Öğretim Görevlisi Yeşim Çaplı'nın danışmanlığını yaptığı 14 öğrenciden oluşan ekip, kadına yönelik ev içi şiddeti ve çocuk tacizini azaltmayı amaçlayan 'Kız Başına' isimli projeye katıldı.

Kampanyayı, lisans öğrencilerinden Ahmet Nakışcı, Cem Haspolat, Sena Deniz, Tufan Erdoğan, Mete Erdem, İbrahim Kayım, Mert Ak, Sedat Boynueğri, Selin Gökçe, Zeynep Irmak Ergeneci, Elif Öztürk, Sercan Temel, Aleyna Zor ve Batu Bozkürk’ten oluşan ekip yürüttü. Finale kalan ODTÜ'lü ekip, 24 ülkeden 46 üniversitenin katıldığı yarışmada dünyanın en etkili ve en başarılı üç kampanyası arasına girdi ve ikincilik ödülünü Washington'da düzenlenen törenle aldı.

ÜLKE ÇAPINDA BİR ÇALIŞMA
Öğrenciler, 'Kız Başına' projesinde ülke çapında, kadın sorunlarına duyarlı eczacılar, öğretmenler ve kuaförlere ulaştı. Kadına yönelik şiddeti, çocuk tacizini ve nefret söylemini azaltmak ve bunlara karşı farkındalık oluşturabilmek için yola çıkan gençler, ODTÜ yüksek lisans öğrencisi Berke Çaplı’nın proje koordinatörlüğünü yaptığı kampanyada, evinde şiddete, sokak ortasında tacize uğrayan ve en yakındakiler tarafından istismar edilen kadın ve çocukların korunması için neler yapılması gerektiğini sitelerinde, sosyal medya hesaplarında anlattı.

Öğrenciler, projelerinde "Çaresizim, bıktım artık? Utanırım, anlatamam. Katlanmalı mıyım? Peki ya çocuklar? Bir başıma ne yaparım?" diyerek harekete geçemeyenlere "Başvuracağınız birçok kurum ve sahip olduğunuz birçok hak var" mesajı verdi.

Projede öğrenciler, sadece mağdurların değil, tüm engellemelere, baskılara rağmen hayallerinin peşinden koşup başarıya ulaşan kadınların fotoğraflarını ve ilham verici öykülerini kendi ağızlarından paylaştı.

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