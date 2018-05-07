Ödevden kitap çıktı
Düzce'de 36 ortaokul öğrencisi, öğretmenlerinin verdiği ödev sonucu yazdıkları hikayeleri bir kitapta topladı.
İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri, sevgi, saygı, yardımseverlik, sorumluluk, vatanseverlik, iyilik, hoşgörü gibi değerlerle ilgili kaleme aldıkları hikayeleri 'Okumaya Değer' adlı kitapta topladı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen imza gününde 36 öğrenci, büyük bir gururla kitaplarını imzaladılar.
Öğrencilerin yazar olma heyecanı yaşadıklarını belirten Türkçe öğretmeni Aydın Keskin, “İlk kitap projemizi 2014 yılında yapmıştık. Çocuklarımızın ilk kitabı küçük kalemlerdi, sonrasında ise ikinci kitaplarını yazdılar 'Yazmaya Değer' adı altında. Bu sene de 'Okumaya Değer' adı altında bir kitap oluşturuldu. Kitabımızda değerler eğitimini konu edindik. Çocuklar büyük keyif aldılar. 5-6 kişiyle başladığımız yazarlık eğitiminde bugün geldiğimizde 36 öğrenci oldu” dedi.
Öğrenciler ise, kitap yazmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Okul bahçesinde imza günü yapan çocuklar, kitabı 5 TL'den satışa sundular.
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