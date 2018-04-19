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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
GÖNÜL KOCA
19.04.2018 - 01:42, Son Güncelleme:

Ne çektiniz Milenyumlular

Gönül KOCA
Gönül KOCA
gkoca@hurriyet.com.tr
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Gönül KOCA
Gönül KOCA
gkoca@hurriyet.com.tr
Ne çektiniz Milenyumlular

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından, 23-24 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran-1 Temmuz’a ertelendi. Son yıllarda olduğu gibi eğitim dünyasındaki bu değişiklikten de 2000’de doğan ve ‘milenyum çocukları’ olarak nitelendirilen öğrenciler etkilendi.

24 Haziran için alınan erken seçim kararı, üniversite sınavlarının tarihini değiştirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 23-24 Haziran’da yapılacağı açıklanmıştı. Erken seçim için 24 Haziran tarihi belirlenince YKS de 30 Haziran-1 Temmuz’a alındı. 30 Haziran’da ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz’da ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek.

Sınav sisteminin bir önceki liseye giriş sistemi olan TEOG gibi son yıllardaki değişiklikleri 2000 yılında doğan ve ‘milenyum çocukları’ olarak nitelendirilen öğrencilere rastlamıştı. Dünkü sınav tarihinin değişikliği de yine bu yıl üniversite sınavına girecek olan 2000 doğumlu öğrencileri etkilemiş oldu.

İşte YKS’de yapılan 6 değişiklik:

1- TEK SINAV, İKİ OTURUM: Sistemin genel çerçevesi 26 Eylül’de açıklandı, detayları 12 Ekim’de netleşti. Yeni sınavın adı YKS oldu. Sınavın haziranda tek hafta sonunda yapılacağı belirtildi. İlk oturumun adı Temel Yeterlilik Testi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi ve üçüncü oturum da Yabancı Dil Testi oldu.

2- EŞİT AĞIRLIKÇILARA TARİH GELDİ: İlk açıklamalara göre TYT’de Türkçe’den 40, matematikten 40 olmak üzere 80 soru çıkacaktı. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-coğrafya-1’den 40, sosyal bilimlerden 40, matematikten 40, fen bilimlerinden 40 olmak üzere 160 soru yöneltilecekti. Lisans programı için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekecekti. 19 Ekim’de AYT’de güncelleme oldu. Coğrafya-1’in yerine sosyal bilimler-1 getirildi. Bu teste tarih de eklendi.

3- BARAJA İKİNCİ OTURUM DAHİL OLDU: 19 Ekim’de lisans programlarına geçiş için aranan 180 barajının kapsamı değiştirildi. Baraja TYT’nin yüzde 40, AYT’nin ise yüzde 60 oranında etki edeceği duyuruldu.

4- SINAV İKİ GÜNE YAYILDI: 9 Kasım gecesi YKS’nin iki güne yayıldığı açıklandı.

5- TYT’NİN ALANI GENİŞLEDİ: 9 Kasım’da TYT’nin alanı da genişletilerek 20 fen ve 20 sosyal bilimler testleri eklendi. Sınav süresi 135 dakikaya çıkarıldı.

6- ERKEN SEÇİM SINAV ERTELETTİ: 24 Haziran için erken seçim kararı alındı. YKS’nin 30 Haziran-1 Temmuz’da yapılması kararlaştırıldı.

UZMANLAR: ADAYLARIN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYOR

Üniversite adaylarının durumunu değerlendiren uzmanlar ise bu kadar değişikliğin gençlerin psikolojisini olumsuz etkilediği görüşünde. Uzmanlar bunu şöyle açıklıyor: “Belli bir plan yapıyorlar. Çalışma takvimi oluşturuyorlar. Ailelerin planları da etkileniyor.” Uzmanlardan bazıları YKS’nin 30 Haziran-1 Temmuz yerine daha erken yapılması gerektiğini savunurken, bazıları da erken yapılmasının adayları panikleteceğini vurguluyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Gönül KOCA
Gönül KOCA
gkoca@hurriyet.com.tr
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