Ne çektiniz Milenyumlular
Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından, 23-24 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran-1 Temmuz’a ertelendi. Son yıllarda olduğu gibi eğitim dünyasındaki bu değişiklikten de 2000’de doğan ve ‘milenyum çocukları’ olarak nitelendirilen öğrenciler etkilendi.
24 Haziran için alınan erken seçim kararı, üniversite sınavlarının tarihini değiştirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 23-24 Haziran’da yapılacağı açıklanmıştı. Erken seçim için 24 Haziran tarihi belirlenince YKS de 30 Haziran-1 Temmuz’a alındı. 30 Haziran’da ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz’da ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek.
Sınav sisteminin bir önceki liseye giriş sistemi olan TEOG gibi son yıllardaki değişiklikleri 2000 yılında doğan ve ‘milenyum çocukları’ olarak nitelendirilen öğrencilere rastlamıştı. Dünkü sınav tarihinin değişikliği de yine bu yıl üniversite sınavına girecek olan 2000 doğumlu öğrencileri etkilemiş oldu.
İşte YKS’de yapılan 6 değişiklik:
1- TEK SINAV, İKİ OTURUM: Sistemin genel çerçevesi 26 Eylül’de açıklandı, detayları 12 Ekim’de netleşti. Yeni sınavın adı YKS oldu. Sınavın haziranda tek hafta sonunda yapılacağı belirtildi. İlk oturumun adı Temel Yeterlilik Testi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi ve üçüncü oturum da Yabancı Dil Testi oldu.
2- EŞİT AĞIRLIKÇILARA TARİH GELDİ: İlk açıklamalara göre TYT’de Türkçe’den 40, matematikten 40 olmak üzere 80 soru çıkacaktı. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-coğrafya-1’den 40, sosyal bilimlerden 40, matematikten 40, fen bilimlerinden 40 olmak üzere 160 soru yöneltilecekti. Lisans programı için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekecekti. 19 Ekim’de AYT’de güncelleme oldu. Coğrafya-1’in yerine sosyal bilimler-1 getirildi. Bu teste tarih de eklendi.
3- BARAJA İKİNCİ OTURUM DAHİL OLDU: 19 Ekim’de lisans programlarına geçiş için aranan 180 barajının kapsamı değiştirildi. Baraja TYT’nin yüzde 40, AYT’nin ise yüzde 60 oranında etki edeceği duyuruldu.
4- SINAV İKİ GÜNE YAYILDI: 9 Kasım gecesi YKS’nin iki güne yayıldığı açıklandı.
5- TYT’NİN ALANI GENİŞLEDİ: 9 Kasım’da TYT’nin alanı da genişletilerek 20 fen ve 20 sosyal bilimler testleri eklendi. Sınav süresi 135 dakikaya çıkarıldı.
6- ERKEN SEÇİM SINAV ERTELETTİ: 24 Haziran için erken seçim kararı alındı. YKS’nin 30 Haziran-1 Temmuz’da yapılması kararlaştırıldı.
UZMANLAR: ADAYLARIN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYOR
Üniversite adaylarının durumunu değerlendiren uzmanlar ise bu kadar değişikliğin gençlerin psikolojisini olumsuz etkilediği görüşünde. Uzmanlar bunu şöyle açıklıyor: “Belli bir plan yapıyorlar. Çalışma takvimi oluşturuyorlar. Ailelerin planları da etkileniyor.” Uzmanlardan bazıları YKS’nin 30 Haziran-1 Temmuz yerine daha erken yapılması gerektiğini savunurken, bazıları da erken yapılmasının adayları panikleteceğini vurguluyor.
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