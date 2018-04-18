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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEğitim HaberleriMilenyumluların başına gelmeyen kalmadı… Önce üniversite sistemi, sonra da tarihi değişti
GeriEğitim Milenyumluların başına gelmeyen kalmadı… Önce üniversite sistemi, sonra da tarihi değişti
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Eğitim
Eylül YÜCESAN
18.04.2018 - 17:13, Son Güncelleme:

Milenyumluların başına gelmeyen kalmadı… Önce üniversite sistemi, sonra da tarihi değişti

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Milenyumluların başına gelmeyen kalmadı… Önce üniversite sistemi, sonra da tarihi değişti

Bu sene değiştirilen üniversiteye giriş sistemi sonucunda getirilen YKS, 23-24 Haziran’da yapılacaktı. Ancak erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasıyla adaylar, bir sürpriz daha yaşadı. Kimi adaylar, son dakika değişikliğini eleştirirken, kimileri de hazıklık için zaman kazandığına seviniyor. İşte bu sene sınava girecek olan milenyum kuşağının yorumları.

23-24 Haziran tarihlerinde, bu sene ilk defa yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) erken seçim nedeniyle 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerine ertelendi. Eğitim sisteminin bütün değişiklikleri 2000'li yılında doğan öğrencilere rastlamıştı. Bugün yapılan sınav tarihinin değişikliği de milenyum öğrencilerini etkiledi. Kimi öğrenciler, bu son dakika değişikliğini eleştirirken, kimi de YKS hazırlığına biraz daha zaman kazandığı için seviniyor. İşte öğrencilerin yorumları:

Milenyumluların başına gelmeyen kalmadı… Önce üniversite sistemi, sonra da tarihi değişti'GÜN GEÇTİKÇE STRES OLUYORUZ'
Selinay Süerdem: Şaşkınım. “Bu da mı bize denk geldi?” diye düşünmeden edemiyorum. Sınavın ertelenmesine sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. gün geçtikçe daha da stres oluyoruz.

'2000’LİLER OLARAK ŞANSSIZIZ'
Mert Özdemir: 2000'li olanlar olarak şanssızız. Her şey yine bize denk geldi. sınavın bir hafta ileri alınması bizim için daha iyi olur.

Milenyumluların başına gelmeyen kalmadı… Önce üniversite sistemi, sonra da tarihi değişti'BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORLAR'
Şükran Kurutuz: Seçim nedeniyle sınav ileri tarihe alındı. Zaten sınav sistemi değişikliği de bize denk geldi. Bizi zor durumda bırakıyorlar.

'ÇEKTİĞİMİZ ÇİLE NEDİR?'
Tuana Güner: Çektiğimiz çile nedir? Her şey bizim başımıza geliyor. Sınavın ileri bir tarihe alınmasından mutluyum.

Milenyumluların başına gelmeyen kalmadı… Önce üniversite sistemi, sonra da tarihi değiştiSÜREKLİ ‘GÜNCELLEME’ GELİYOR
Zeynep Akbıyık: Sınav sistemi değişmişti ve bu bize denk geldi. Bu, biz öğrencileri olumsuz etkiliyor. Sürekli gelen ‘güncellemelerle’ stres seviyemiz maalesef ki artarak devam ediyor. Sınavımız ileriki bir tarihe ertelendi. Biz de bu fazladan zaman diliminde daha fazla çalışma imkanı bulabileceğiz.

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