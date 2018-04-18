Milenyumluların başına gelmeyen kalmadı… Önce üniversite sistemi, sonra da tarihi değişti
Bu sene değiştirilen üniversiteye giriş sistemi sonucunda getirilen YKS, 23-24 Haziran’da yapılacaktı. Ancak erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasıyla adaylar, bir sürpriz daha yaşadı. Kimi adaylar, son dakika değişikliğini eleştirirken, kimileri de hazıklık için zaman kazandığına seviniyor. İşte bu sene sınava girecek olan milenyum kuşağının yorumları.
23-24 Haziran tarihlerinde, bu sene ilk defa yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) erken seçim nedeniyle 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerine ertelendi. Eğitim sisteminin bütün değişiklikleri 2000'li yılında doğan öğrencilere rastlamıştı. Bugün yapılan sınav tarihinin değişikliği de milenyum öğrencilerini etkiledi. Kimi öğrenciler, bu son dakika değişikliğini eleştirirken, kimi de YKS hazırlığına biraz daha zaman kazandığı için seviniyor. İşte öğrencilerin yorumları:
'GÜN GEÇTİKÇE STRES OLUYORUZ'
Selinay Süerdem: Şaşkınım. “Bu da mı bize denk geldi?” diye düşünmeden edemiyorum. Sınavın ertelenmesine sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. gün geçtikçe daha da stres oluyoruz.
'2000’LİLER OLARAK ŞANSSIZIZ'
Mert Özdemir: 2000'li olanlar olarak şanssızız. Her şey yine bize denk geldi. sınavın bir hafta ileri alınması bizim için daha iyi olur.
'BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORLAR'
Şükran Kurutuz: Seçim nedeniyle sınav ileri tarihe alındı. Zaten sınav sistemi değişikliği de bize denk geldi. Bizi zor durumda bırakıyorlar.
'ÇEKTİĞİMİZ ÇİLE NEDİR?'
Tuana Güner: Çektiğimiz çile nedir? Her şey bizim başımıza geliyor. Sınavın ileri bir tarihe alınmasından mutluyum.
SÜREKLİ ‘GÜNCELLEME’ GELİYOR
Zeynep Akbıyık: Sınav sistemi değişmişti ve bu bize denk geldi. Bu, biz öğrencileri olumsuz etkiliyor. Sürekli gelen ‘güncellemelerle’ stres seviyemiz maalesef ki artarak devam ediyor. Sınavımız ileriki bir tarihe ertelendi. Biz de bu fazladan zaman diliminde daha fazla çalışma imkanı bulabileceğiz.
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