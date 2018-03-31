Mobil ekip ‘robotik’ eğitim için yollara düştü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklara yeni bir ufuk açmak, onlara yaratıcılıklarını kullanmaları için imkân sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Uygulama kapsamında kendilerine tahsis edilen minibüsle kırsal bölgelerdeki okulları dolaşan bilişim teknolojileri öğretmenleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hayallerindeki basit robotları yapmayı öğretmeye başladı.

Minibüsle yola çıkan üç öğretmen, ilk eğitime de Kemalpaşa ilçesine bağlı, köy statüsündeyken 2012 yılında çıkan Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mahalle statüsüne dönüştürülen Damlacık'ta başladı.

Yanlarında eğitimde kullanacakları dizüstü bilgisayarları, devreleri, sensörleri ve diğer malzemeleri getiren robotik kodlama eğitmenleri, öğrencilere ‘Kodlama nedir?’, ‘Ne işe yarar?’, ‘yazılım’, ‘donanım’, ‘basit robot yapma’ konusunda bilgiler verdi. Çocuklarda kodlamayla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen altı saatlik eğitim sonunda çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak basit robotlar yaptı.

Pilot uygulama kapsamında gezici ekip, üç mahalleye daha gidecek. Çalışmaların sonunda olumlu sonuçlar elde edilirse ekip sayısı artırılarak kentteki tüm köylerde aynı çalışma yapılacak. Böylece ilçe merkezlerindeki robotik kodlama merkezine ulaşması zor olacak çocuklar da bu eğitimden faydalanabilecek.

"TÜM KÖY OKULLARINA ULAŞMAK İÇİN CANHIRAŞ ÇALIŞIYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, teknoloji çağında kodlamanın önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda dünyayla yarışır hale geldiğini anlatan Yahşi, bu kapsamda tüm öğrencilere kodlama eğitimini ulaştırmak istediklerini belirtti.

Kent merkeziyle 15 ilçede robotik kodlama merkezleri açtıklarını ve 49 öğretmeni bu işin uzmanı olarak yetiştirdiklerini belirten Yahşi, şöyle konuştu:

"Önceden gezici kütüphanelerin gittiği köy okullarına ve dezavantajlı bölgelere yönelik güzel bir fikir gelişti. Bugün endüstri 4.0'ın konuşulduğu, 5.0'a doğru gidildiği dönemde öğrencilerimizin robotik kodlamayla ilgili dezavantajlı bölgeler bile olsa eksik kalmamaları adına gezici bir robotik kodlama uygulaması başlattık. Tüm köy okullarına ulaşmak için canhıraş çalışıyoruz. Hem bir bilinç uyandırma hem de dezavantajlı bölgeler açısından daha eşit, herkese eğitim anlamında iyi bir proje olarak yola çıktık. Karşılığını göreceğimize inanıyoruz. Kıyıda köşede kalan, imkan sıkıntısı yaşayanlara biz bu 49 öğretmenimiz ve gezici mobil ekibimizle ulaşmaya gayret ediyoruz."

HAYALLERİNDEKİ ROBOTLAR ÇİFTÇİLİKLE İLGİLİ

Damlacık Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Rahime Kuzu ise eğitimle robotlara istedikleri şeyi yaptırmayı öğrendiklerini anlattı.

Daha önce adını duyduğu kodlama hakkında bilgiler edindiği için mutlu olduğunu söyleyen Kuzu, "Bu eğitimle kodlamanın detaylarını öğrendim. Robotlarımızla hayal gücümüzle neler yapabileceğimizi öğrendik. Teknolojiyle her şeyi yapabiliriz" dedi.

Babasının çiftçilikle uğraştığını anlatan Kuzu, "Ailemin geçimini sağladığı tarımla ilgili şeyler yapmak istiyorum, mesela insansız hava aracı olan drone ile tohum ekmek... Onların yükünü azaltmak için. Böylece işleri daha kolay olacak. Bunu yapabilmek için robotik kodlama konusunda daha fazla eğitim almak istiyorum. İleride yazılım mühendisi olmayı düşünürüm, çünkü çok eğlenceli" diye konuştu.

Kamil Yılmaz da bağlarına giren yabani hayvanların üzümlere zarar verdiğini, bu nedenle bu sorunun çözümü için bir robot tasarladığını belirtti.

Sensör kullandığı projesinde bağa bir canlı girdiğinde sesli ve ışıklı uyarı verecek bir robot tasarladığını anlatan Yılmaz, daha önce sadece internet kafede kullandığı bilgisayarla neler yapabileceğini öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi.