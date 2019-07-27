MIT’de 5 yıl yüzde 100 burs

Medin, Boğaziçi’nde elektrik ve elektronik mühendisliğinin yanı sıra yan dal olarak ekonomi bölümünü birincilikle bitirdi. Dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Bölümü’nden (Electrical Engineering and Computer Science) kabul aldı. Beş yıl sürecek yüksek lisans ve doktora eğitimi için toplam 135 bin dolarlık (810 bin TL) burs alan Medin, görme ve görüntüleme konusunda uzmanlaşacak.

Ordu Fen Lisesi’nden Boğaziçi Üniversitesi’ne Türkiye birincisi olarak giren Sefa Medin, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden 3.97 not ortalaması ile mezun oldu. Önümüzdeki seneden itibaren MIT’de hesaplamalı görüntüleme ve bilgisayarla görme alanlarında derin öğrenme üzerine çalışacak. Medin, dünyaca ünlü bir araştırma üniversitesinden kabul almasında, daha üniversitede iken araştırma projelerine aktif katılması ve sosyal ağları etkin biçimde kullanmasının etkili olduğunu söylüyor. Medin’e ayrıca bu üniversitedeki çalışmaları nedeniyle maaş da verilecek.

TIP VE MÜHENDİSLİĞE YÖNLENDİRİLDİM

SINAVA sayısal alandan girdim. O zamanlar beni tıp ve mühendislik dışındaki alternatiflere yönlendiren kimse olmadı. Sağlık sektörünü hiç düşünemediğim için mühendislikten devam ettim. Boğaziçi’ndeki eğitimim öncesinde farklı mühendislik alanları arasında kararsızlıklar yaşadım. Üniversite tanıtım günlerinde hocalarla görüşmelerim sonucunda elektrik ve elektronik mühendisliği okursam birçok alanda çalışma imkânına erişebileceğimi ve özellikle bu alanlarda dünyaya bir şeyler katmak isteyebileceğimi fark ettim.

İLGİNÇ BİR TECRÜBEYDİ

“ORDU’dan İstanbul’a 18 yaşında geldim. İstanbul ilginç bir tecrübeydi. Hazırlık sınavını beklemediğim bir şekilde geçtim. Bölüm arkadaşlarım, Türkiye’nin önemli liselerinden gelen başarılı öğrencilerdi. Onlarla vakit geçirdikçe küçük bir şehirden gelmiş biri olarak sosyal ve entelektüel anlamda yetersiz olduğumu düşünüyordum. İlk sene Boğaziçi bu anlamda benim için bir mücadele alanı oldu. O sene hem farkı kapatmaya hem de ortalamamı iyi tutmaya özen gösterdim. Yine de geriye dönüp baktığımda hayatımın en güzel senesiydi.”

KARADELİK PROJESİNDE OLMAK HEYECAN VERİCİ

DOKTORA sonrasında araştırma ve geliştirme alanında mühendis olarak çalışmak istiyorum. Elbette Türkiye’ye dönmek isterim. MIT’de hesaplamalı görüntüleme (computational imaging) ve bilgisayarla görme (computer vision) alanlarında çalışacağım. Hesaplamalı görüntülemedeki temel amaç standart yöntemlerle görüntüleyemediğimiz unsurları, buradan elde ettiğimiz verileri algoritmalarla işleyerek dolaylı yoldan görüntüleyebilmek. Event Horizon Telescope tarafından yürütülen ve yakın zamanda gündem olan ‘karadelikleri görüntüleme projesi’ bu alanın en güzel uygulamalarından biri. Bilgisayarla görme alanının hedefi ise temel olarak makinelerin görüntüleri anlamlandırabilme becerilerini geliştirerek, onlara insan görme sistemi özelliklerini kazandırabilmek. Özellikle son birkaç senede yapay öğrenme ve derin öğrenmenin hızla gelişmesiyle büyük ilerleme kaydedilen ve popülerleşen bir alan. Benim hedefim de araştırmalarımı bu iki disiplin üzerinde yoğunlaştırarak görme ve görüntüleme alanlarındaki çeşitli problemlere çözümler üretebilmek.

MIT ASİSTANLIK İÇİN MAAŞ DA VERECEK

MIT gibi büyük araştırma üniversitelerinin doktora başvurularında genel olarak ilk bakılan şey öğrencilerin araştırma yapabilme potansiyeli olur. Temel olarak aranan şey ise öğrencinin araştırma ortamındaki zorlu şartların üstesinden gelerek başarılı sonuçlar ortaya çıkarabilmesi. O yüzden lisans döneminde bir araştırma projesinde yer alıp başarılı olmak önemli. Not ortalaması, aldığımız referanslar da dikkat edilen şeyler arasında. Araştırma tecrübesi de etkili. Kabul edildiğim yüksek lisans/doktora birleşik programı beş sene sürecek. Birinci sınıftan itibaren bir araştırma projesinde çalışmaya başlayacağım. İlk iki sene master dersleri, sonra da sadece araştırma yapıp bir doktora tezi yazacağım. MIT’de öğretim ücretinden tamamen muaf olacağım. Ayrıca araştırma asistanlığı yapacağım için MIT tarafından bir gelir de sağlanacak.

DERİN ÖĞRENME MODELİNDE ÇALIŞACAĞIM

BOSTON Üniversitesi’nde 2017’de çalışmaya başladığım proje aktif görüntüleme, yani görüntülemek istediğimiz unsurlara ait verileri aktif bir kaynak kullanarak elde ettiğimiz yöntemler üzerineydi. Projenin amacı ise bu yöntemlerdeki kaynak kullanımını en verimli hale getirecek algoritmayı geliştirebilmekti. MIT ile olan ortak projemiz ise görüş hattımız dışındaki (non-line-of-sight) unsurları görüş hattımızdaki diğer unsurlara dayanarak görüntülemeyi amaçlayan bir hesaplamalı görüntüleme projesiydi. Benim ilgilendiğim problem ise görüş hattımız dışında kalan objelerin görebildiğimiz bir boyutlu izdüşümlerinden bu objelerin iki boyutlu bilgilerinin elde edilmesiydi. Bu amaçla sentetik veriler üzerinden bir derin öğrenme modelinin geliştirilmesinde çalıştım. Önümüzdeki sene ise MIT’de bu proje üzerinden devam etmeyi planlıyorum. Boğaziçi’nde Prof. Dr. Bülent Sankur’la nokta bulutlarıyla temsil edilen üç boyutlu objelerin sınıflandırılması üzerinde çalışıyoruz. Son yıllarda derin öğrenmedeki gelişmeler sayesinde oldukça popülerleşen bir bilgisayarla görme problemi. Projedeki amacımız ise geliştirilmiş derin öğrenme modellerinin performansını iyileştirebilmek. Projemiz henüz sonlanmadığı için ilerleyen zamanlarda da bu projedeki çalışmalarıma devam etmeyi planlıyorum.”