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    Miniklerden kitap sevgisi için kampanya

    Hürriyet Eğitim
    04.04.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Bir özel ilkokulun öğrencileri, yaşıtlarına kitap sevgisi aşılamak için çalışıyor. ‘Kitap SEV’gisi Kampanyası kapsamında öğrenciler, yüzlerce kitap toplayarak, Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’na hediye etti. Okula kütüphane kurulması da için de destek olunacak.

    İlköğretim öğrencileri, kitap sevgisi kazandırmak için çalışıyor. Üsküdar SEV İlköğretim Kurumları’nın öğrencileri, Okul Aile Birliği ile el ele vererek ‘Kitap SEV’gisi Kampanyası düzenledi. Öğrenciler, yüzlerce kitap topladı. Okula getirdikleri kitapları kendi elleriyle rengarenk kutuların içine koyarak birbirinden sevimli hediye paketleri yaptılar. Miniklerin biriktirdiği kitaplar, Öğrenci Birliği’nin 3’üncü ve 4’üncü sınıf temsilcisi öğrencileri, Okul Aile Birliği velileri ve Üsküdar SEV İlkokulu Müdürü Saliha Aslan ile birlikte Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’na hediye edildi. Öğrencilerin minik kardeşleri için topladıkları kitaplar, Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda düzenlenen bir törenle okulun öğrencilerine teslim edildi.

    KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYORLAR
    Kampanya kapsamında ayrıca Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda minik öğrencilerin heyecanla beklediği, hayal ettiği kütüphanenin kurulması için de destek olunacak. Üsküdar SEV’in öğrencilerinin ve velilerin desteğiyle kütüphanenin kurulmasından sonra raflar öğrencilerin hediye ettiği kitaplarla donatılacak.

    Etiketler: Kütüphane
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