Minikler okulla tanıştı
Okulöncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar için uyum eğitimleri dün başladı. Yaklaşık 4.5 milyon öğrenci bu eğitimlerden yararlanıyor. Bugün de devam edecek eğitimlerde ders işlenmiyor, öğrenciler öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kaynaşıyor, sınıfını ve okulunu tanıyor.
YENİ eğitim yılının ilk zili 9 Eylül’de çalacak. Ancak okulöncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar için yapılan uyum eğitimleri dün başladı. Bugün de devam edecek eğitimlerden toplam 4 milyon 300 bin öğrenci yararlanacak. Eğitimlerde ders işlenmiyor, öğretmen ve arkadaşlarıyla tanışan öğrenciler, gezerek okullarını tanıyor. Hürriyet olarak ilk gün heyecanını Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu’nda izledik. Gruplar halinde okula alınan öğrenci ve velilere sınıflar hakkında bilgi verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uyum eğitimlerinin bir haftaya değil tüm yıla yayılması; sürece öğretmen, yönetici ve ailelerin de aktif katılması için rehber niteliğinde bir kılavuz hazırladı. Bu kapsamda anne-babalar, öğretmenler, okul yöneticileri, kantin görevlileri, servis personeli ve okullarda görevli tüm personelin bu süreçte el ele vermesi için bir dizi çalışma yürütülecek.
Bazı çocuklar uyum eğitiminin ilk gününde gözyaşlarını tutamadı.
ÖĞRETMENLERDEN MASAL
‘Okula Uyum Programı-Okulöncesi’ kılavuzuna göre, ilk gün ‘Tanıma–Tanışma Etkinlikleri, Ailelerin Tanışma Etkinliği ve Öğrenme Merkezlerini Tanıtma’ yapıldı. Öğretmenleriyle tanışan minikler, onlardan masal dinledi, oyunlar oynadı. Bazı çocuklar çekingen davranırken bazıları arkadaşlarıyla hemen kaynaştı. Bugün ise okulöncesinde ‘Okulun Bölümlerini Tanıtma, Okul Çalışanlarını Tanıma ve Sınıf Kuralları’ etkinlikleri yapılacak. Anaokullarında ailelerin de tanışmaları amacıyla velilerin dahil edildiği ‘Annem Babam Çocuk Olmuş’ gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek. İlkokulda tanışma, okulu tanıma ve oyun etkinlikleri yer alacak. Ortaokulda da benzer etkinlikler yapılacak. 9 Eylül Pazartesi günü ise yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen dersbaşı yapmış olacak. Bazı özel okullarda ise eğitim 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladı. Bu okullarda okuyan öğrenciler, diğerlerinden bir hafta önce yaz tatiline çıkacak.
2019-2020 AKADEMİK TAKVİM
Birinci dönem: 9 Eylül-17 Ocak
Birinci dönem ara tatili: 18 Kasım-22 Kasım
Yarıyıl tatili: 20 Ocak-31 Ocak
İkinci dönem: 3 Şubat-19 Haziran
İkinci dönem yarıyıl tatili: 6 Nisan-10 Nisan
İkinci dönem ikinci yarı: 13 Nisan-19 Haziran
2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlangıcı: 7 Eylül
VELİLER: HEYECANLIYIZ
Çocuklarının okul heyecanına ortak olan veliler şunları söyledi:
Sinan Mert: İlk okul heyecanımız. O da alışma sürecinde şu an. Faydalı olacağını düşünüyoruz. Şu anda biraz daha kendi başına buyruk hareket ediyor. Arkadaşlarıyla hareket etmeyi, paylaşmayı öğrenecektir.
Kübra Kanat: Anaokuluna başlıyor. Çok heyecanlıyız. Paylaşma, sosyalleşme konusunda faydasının olacağını düşünüyoruz. Okula kendisi daha hevesli. Tek çocuk olduğu için arkadaşı yok. “Arkadaş istiyorum” diyordu. O yüzden biz de anaokuluna başlattık.
Kumtay Büyükpehlivan: İlk kez okula başlayacak. Alışma sürecini nasıl atlatacak, onu merak ediyoruz. İlk öğretmeni olacak bizim için çok önemli. Biraz yadırgadı ama alışacaktır. Sosyalleşmesi ve arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşmayı öğrenmesi için okula verdik.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle