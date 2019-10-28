Meslek lisesi öğrencilerine kitap
Teorik eğitimi pratik beceriye dönüştürmelerine ve alanlarında uygulamalı eğitim imkânı bulmalarına katkı sağlamak amacıyla endüstri meslek liseleri destekleniyor. Bu kapsamda liselere elektrik tesisat laboratuvarı kazandırılırken ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek’ projesiyle meslek liselilere kitap hediye edildi.
Panasonic Life Solutions Türkiye, ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek’ adlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kuruluş, bu projeyle meslek lisesi öğrencilerinin teorik eğitimi pratik beceriye dönüştürmelerine ve nitelikli eğitim imkânına sahip olmalarına katkı sunuyor. Bu kapsamda Kartal Atalar Meslek Lisesi öğrencilerine uygulama kitaplarının sponsorluk desteğiyle, kitap hediye edildi.
Uygulama kitapları, Panasonic Life Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok, Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik ve şirket gönüllülerinin katıldığı seremonide, 120 öğrenciye verildi. Genel müdür Aysel Özaltınok, mesleki eğitime verilen desteğin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Şirket olarak, sürdürülebilirliği kurumsal değer kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bu yaklaşımla ve hayata geçirdiğimiz projelerle yaşama değer katmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, ülke sanayimizin gelişmesinde bilgi, beceri ve iş tecrübesine sahip kalifiye işgücünün önemi gerçekten çok büyük. Verimli üretimi sağlayabilecek kalifiye işgücü ise ancak mesleki eğitim ve endüstri arasında kurulan köprüyle daha nitelikli sonuçlar veriyor. ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek’ adlı projemizle mesleki eğitime önemli katkılar sağlıyor ve bu alandaki çalışmalarımızla meslek liseli gençlerimize destek olmayı amaçlıyoruz.”
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