Meslek lisesi öğrencilerine kitap

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMeslek lisesi öğrencilerine kitap
GeriEğitim Meslek lisesi öğrencilerine kitap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.10.2019 - 15:42, Son Güncelleme:/

Meslek lisesi öğrencilerine kitap

Teorik eğitimi pratik beceriye dönüştürmelerine ve alanlarında uygulamalı eğitim imkânı bulmalarına katkı sağlamak amacıyla endüstri meslek liseleri destekleniyor. Bu kapsamda liselere elektrik tesisat laboratuvarı kazandırılırken ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek’ projesiyle meslek liselilere kitap hediye edildi.

Meslek lisesi öğrencilerine kitap
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Panasonic Life Solutions Türkiye, ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek’ adlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kuruluş, bu projeyle meslek lisesi öğrencilerinin teorik eğitimi pratik beceriye dönüştürmelerine ve nitelikli eğitim imkânına sahip olmalarına katkı sunuyor. Bu kapsamda Kartal Atalar Meslek Lisesi öğrencilerine uygulama kitaplarının sponsorluk desteğiyle, kitap hediye edildi.

Uygulama kitapları, Panasonic Life Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok, Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik ve şirket gönüllülerinin katıldığı seremonide, 120 öğrenciye verildi. Genel müdür Aysel Özaltınok, mesleki eğitime verilen desteğin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Şirket olarak, sürdürülebilirliği kurumsal değer kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bu yaklaşımla ve hayata geçirdiğimiz projelerle yaşama değer katmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, ülke sanayimizin gelişmesinde bilgi, beceri ve iş tecrübesine sahip kalifiye işgücünün önemi gerçekten çok büyük. Verimli üretimi sağlayabilecek kalifiye işgücü ise ancak mesleki eğitim ve endüstri arasında kurulan köprüyle daha nitelikli sonuçlar veriyor. ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek’ adlı projemizle mesleki eğitime önemli katkılar sağlıyor ve bu alandaki çalışmalarımızla meslek liseli gençlerimize destek olmayı amaçlıyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle