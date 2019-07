MEB’in yeni üyesi ‘Pergel’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendikleri bir köpekle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak köpeğin bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) binasının bahçesinde olacağını söyledi. “Zayıf ve uzun bacaklarıyla pergeli andıran, epeydir de sıcak bir bakış bekleyen can” diyen Selçuk, köpeğe ‘Pergel’ ismini verdiklerini belirtti. Öğrencilerin bakanlığı ziyareti sırasında ‘Pergel’i sevebileceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları yazdı:

“Benim için, nefes aldığını bildiğim her şey can’dır. Zaten bu yüzden bitkiyi de, hayvanı da, insanı da aynı kelimenin altında topluyor, ‘canlı’ diyoruz. Yardıma ihtiyaç duyulduğunda, darda olduğu bilindiğinde birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Bir sohbet sırasında barınaktaki bir köpeğin zor durumda olduğunu söylediler. Zayıf ve uzun bacaklarıyla pergeli andıran, epeydir de sıcak bir bakış bekleyen can. Artık bakanlık binasının bahçesinde. Hoşgeldin Pergel! Buraya her hafta onlarca öğrenci ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık Pergel’i de severler. Bakarsınız bir gün güzel bir proje başlatırız da her okul kendi bahçesinde kendi Pergel’ini besleyip sever."