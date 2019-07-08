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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.07.2019 - 13:05, Son Güncelleme:/

MEB’in yeni üyesi ‘Pergel’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda barınaktan bir köpek sahiplendiklerini, ‘Pergel’ ismini verdikleri köpeğin bundan sonra MEB'in bahçesinde olacağını söyledi.

MEB’in yeni üyesi ‘Pergel’
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendikleri bir köpekle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak köpeğin bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) binasının bahçesinde olacağını söyledi. “Zayıf ve uzun bacaklarıyla pergeli andıran, epeydir de sıcak bir bakış bekleyen can” diyen Selçuk, köpeğe ‘Pergel’ ismini verdiklerini belirtti. Öğrencilerin bakanlığı ziyareti sırasında ‘Pergel’i sevebileceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları yazdı:
“Benim için, nefes aldığını bildiğim her şey can’dır. Zaten bu yüzden bitkiyi de, hayvanı da, insanı da aynı kelimenin altında topluyor, ‘canlı’ diyoruz. Yardıma ihtiyaç duyulduğunda, darda olduğu bilindiğinde birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Bir sohbet sırasında barınaktaki bir köpeğin zor durumda olduğunu söylediler. Zayıf ve uzun bacaklarıyla pergeli andıran, epeydir de sıcak bir bakış bekleyen can. Artık bakanlık binasının bahçesinde. Hoşgeldin Pergel! Buraya her hafta onlarca öğrenci ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık Pergel’i de severler. Bakarsınız bir gün güzel bir proje başlatırız da her okul kendi bahçesinde kendi Pergel’ini besleyip sever."

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