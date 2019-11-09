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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 09.11.2019 - 11:47, Son Güncelleme:/

MEB'in Türkçe uyum sınıflarındaki yabancı öğrenci sayısı 115 bin

Eylül ayı itibarıyla 81 ilde açılan Türkçe ‘uyum sınıfları’nda yaklaşık 115 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Uyum sınıflarıyla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyinin arttırılması ve Türk eğitim sistemine uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

MEB'in Türkçe uyum sınıflarındaki yabancı öğrenci sayısı 115 bin
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini ve entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla açılan ‘uyum sınıfları’nda yaklaşık 115 bin öğrenci öğrenim görüyor. Eğitimi Suriyeli çocuklar için sadece temel bir hak olarak değil, aynı zamanda onların yaşadıkları zorlu dönemi atlatmaları ve kendi geleceklerini inşa edebilmeleri açısından da hayati öneme sahip bir konu olarak değerlendiren bakanlık, Türkiye'de bu durumdaki öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye'deki tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini kolaylaştırmak ve entegrasyonlarını arttırmak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren ‘uyum sınıfları’ oluşturulması kararı alınırken, bu çerçevede 81 ilde bulunan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyelerini tespit etmek amacıyla 3 Mayıs’ta Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlendi. İlkokul 3 ve 4’üncü sınıf, ortaokul ve lise kademelerinde 300 binin üzerinde öğrencinin katılım sağladığı Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda 60 puanın altında kalan öğrenciler için eylül ayından itibaren Türkiye genelinde ‘uyum sınıfları’ oluşturuldu.

GÖRSEL SANATLAR VE YABANCI DİL DE ÖĞRENİYORLAR
Bakanlığın verilerine göre, 81 ilde açılan uyum sınıflarında halihazırda yaklaşık 115 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor. Bu sınıflarla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyinin arttırılması ve Türk eğitim sistemine uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Uyum sınıflarında Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Arapça veya İngilizce seçmeli yabancı dil, görsel sanatlar ve beden eğitimi gibi derslere de yer veriliyor.

TOPLAM 785 BİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR
Öte yandan kitlesel göçün başladığı ilk yıllarda Suriyeli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Geçici Barınma Merkezleri ile göçten yoğun olarak etkilenen şehirlerde ‘geçici eğitim merkezleri’ kuran bakanlık, 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren yürüttüğü çalışmalarla çocukların resmi okullara yönlendirilmesini sağlıyor. Bu kapsamda kasım ayı itibarıyla MEB'e bağlı resmi okullarda ve sayıları her geçen gün azalan geçici eğitim merkezlerinde toplam 785 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor. Büyük bölümünü Suriyeli çocukların oluşturduğu öğrenciler içinde farklı ülkelerden çocuklar da bulunuyor.

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