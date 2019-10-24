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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 24.10.2019 - 12:42, Son Güncelleme:/

MEB'in hedefi 250 patent ve faydalı model tescili

MEB tarafından BİLSEM'lerdeki 165 yöneticiye yönelik patent, faydalı model, marka ve tasarım eğitimleri tamamlandı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Hedefimiz, bu eğitim öğretim yılı sonunda 150'si BİLSEM, 100'ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini almak” dedi.

MEB'in hedefi 250 patent ve faydalı model tescili
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2019-2020 eğitim öğretim yılında fikri mülkiyet kapsamında, patent, faydalı model, marka ve tasarımını ana tema olarak belirleyen ve bu konuda ilk adımı mesleki ve teknik eğitimle atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürece dahil ettiği BİLSEM'lerle ilgili çalışmalara da hız verdi. Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından eylül ayında Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürleri için verilen iki günlük eğitimlerin ardından 81 ildeki BİLSEM müdürleri için eğitim programı başlatıldı.

Bu kapsamda, BİLSEM'lerdeki çalışmaların incelenmesi, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kurum kaliteleri ile teknik altyapılarının arttırılması ve kurumlardaki örnek çalışmaların paylaşılması amacıyla 21 Ekim'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayan BİLSEM Yöneticileri Çalıştayı'nda, öğrenci tanılama süreci, öğretmen seçimi, araştırma ve proje başvuruları ile yıl boyu yapılacak faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Türkiye genelinde BİLSEM yöneticilerinin geniş katılımıyla devam eden çalıştayın odağını da BİLSEM'lerde patent, faydalı model, marka ve tasarım eğitimi oluşturdu. Bu çerçevede, Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından 81 ilden gelen 165 BİLSEM müdürüne eğitim verildi.

MEBin hedefi 250 patent ve faydalı model tescili‘ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık olarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında patent, faydalı model ve tasarım geliştirme çalışmalarını ana tema konularından birisi olarak belirlediklerini söyledi. Bu konudaki adımları takvimine göre attıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:
"Mesleki ve teknik eğitimden sonra BİLSEM yöneticilerine fikri mülkiyete yönelik farkındalık ve patent, faydalı model, tasarım ve markayla ilgili süreçlerle ilgili detaylı bilgilendirme çalışmalarımızı tamamladık.

HEDEF 250 PATENT, FAYDALI MODEL VE TASARIM TESCİLİ
Çalışmaya katkılarından dolayı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve çalışma arkadaşlarına, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'a teşekkür ediyorum. Okullara yönelik rehberlik çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik bu konuda farkındalık oluşturacak ve süreçlerde rehberlik edecek doküman hazırlama çalışmalarımız devam ediyor. Süreç planlandığı gibi ilerliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda farklı açılımlar da yapacağız. Önümüze somut bir hedef de koyduk. Hedefimiz, bu eğitim öğretim yılı sonunda 150'si BİLSEM, 100'ü mesleki ve teknik eğitim olmak üzere 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini almak. Potansiyelimizle karşılaştırıldığında rahatlıkla başarabileceğimiz bir hedef. Bu konuda temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde bir kültür oluşturmamız, bunu ülke sathında yaygınlaştırmamız sadece bu seviyelerde önemli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamayacak, aynı zamanda yükseköğretimdeki kültürü de güçlendirecek."

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