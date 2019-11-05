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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 05.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:/

MEB'den özel eğitim öğrencilerine destek odası atağı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmak için okullarımızdaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladık. Bu yılın sonuna kadar 121 yeni tasarımlı destek eğitim odası oluşturacağız. Planlama tamamlandı ve kaynaklar illerimize gönderildi" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okullarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Selçuk şöyle konuştu:
"Özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmak için okullarımızdaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladık. Bu kapsamda, destek eğitim odalarındaki fiziki şartların ve eğitim materyalleri yenilendi. Tüm illerde hangi okullarda bu odaların tasarlanacağı konusunda çalışmalar tamamlandı. Burada ilk yaklaşımımız, tüm illerimizde standart en az bir destek eğitim odası oluşturmak. Ayrıca özellikle büyükşehirlerimizde erişimi arttırmak için destek eğitim odalarının sayısını artırıyoruz. İstanbul'daki destek eğitim odası sayısını altıdan 20'ye çıkaracağız. Bu yılın sonuna kadar 121 yeni tasarımlı destek eğitim odası oluşturacağız. Planlama tamamlandı ve kaynaklar illerimize gönderildi. Böylece 2019’un sonunda 81 ilde toplam 200 destek eğitim odası olacak. Yeni tasarımlı destek eğitim odaları, bir taraftan 81 ile yaygınlaştırılırken, diğer taraftan destek eğitim odası sayısında yüzde 150'lik bir artış sağlanmış olacak.”

DESTEK EĞİTİM ODALARI ÖZEL EĞİTİM MATERYALLERİYLE DONATILIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okul ve kurumlarda, kaynaştırma bütünleştirme eğitimleri kapsamında akranlarıyla aynı sınıfta okuyan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan destek eğitim odalarının yeni tasarımında yüksek standartlar kullanıldı. Fiziksel olarak daha konforlu hale getirilen destek eğitim odalarında kullanılan eğitim materyallerinde de çeşitlilik göze çarpıyor. Destek eğitim odalarında eğitim alacak öğrencilerle alacakları dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirlenirken, özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanıyor. Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler, öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve velinin onayıyla okulun çalışma saatlerinde planlanıyor. MEB, halen 33 ilde bulunan ve yeniden tasarlanacak 79 destek eğitim odası yanı sıra yeni standartlara göre kurulan destek eğitim odalarının tüm illerde erişilebilir olmasını hedefliyor.

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