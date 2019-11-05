MEB'den özel eğitim öğrencilerine destek odası atağı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmak için okullarımızdaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladık. Bu yılın sonuna kadar 121 yeni tasarımlı destek eğitim odası oluşturacağız. Planlama tamamlandı ve kaynaklar illerimize gönderildi" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okullarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Selçuk şöyle konuştu:
"Özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmak için okullarımızdaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladık. Bu kapsamda, destek eğitim odalarındaki fiziki şartların ve eğitim materyalleri yenilendi. Tüm illerde hangi okullarda bu odaların tasarlanacağı konusunda çalışmalar tamamlandı. Burada ilk yaklaşımımız, tüm illerimizde standart en az bir destek eğitim odası oluşturmak. Ayrıca özellikle büyükşehirlerimizde erişimi arttırmak için destek eğitim odalarının sayısını artırıyoruz. İstanbul'daki destek eğitim odası sayısını altıdan 20'ye çıkaracağız. Bu yılın sonuna kadar 121 yeni tasarımlı destek eğitim odası oluşturacağız. Planlama tamamlandı ve kaynaklar illerimize gönderildi. Böylece 2019’un sonunda 81 ilde toplam 200 destek eğitim odası olacak. Yeni tasarımlı destek eğitim odaları, bir taraftan 81 ile yaygınlaştırılırken, diğer taraftan destek eğitim odası sayısında yüzde 150'lik bir artış sağlanmış olacak.”
DESTEK EĞİTİM ODALARI ÖZEL EĞİTİM MATERYALLERİYLE DONATILIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okul ve kurumlarda, kaynaştırma bütünleştirme eğitimleri kapsamında akranlarıyla aynı sınıfta okuyan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan destek eğitim odalarının yeni tasarımında yüksek standartlar kullanıldı. Fiziksel olarak daha konforlu hale getirilen destek eğitim odalarında kullanılan eğitim materyallerinde de çeşitlilik göze çarpıyor. Destek eğitim odalarında eğitim alacak öğrencilerle alacakları dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirlenirken, özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanıyor. Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler, öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve velinin onayıyla okulun çalışma saatlerinde planlanıyor. MEB, halen 33 ilde bulunan ve yeniden tasarlanacak 79 destek eğitim odası yanı sıra yeni standartlara göre kurulan destek eğitim odalarının tüm illerde erişilebilir olmasını hedefliyor.
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