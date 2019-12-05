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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 05.12.2019 - 11:19, Son Güncelleme:/

MEB'den öğretmen ve ailelere ‘otizm’ rehberi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın eğitiminde görev alan öğretmenler ve ailelerimizin 'otizm spektrum bozukluğu ve beslenme' konusuyla ilgili duyarlılık kazanmaları amacıyla rehber kitapçıklar hazırladık" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak girişimiyle başlatılan ‘Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri Farkındalık Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projenin tanıtım toplantısını Emine Erdoğan'ın katılımıyla Konya'da düzenlediklerini hatırlatan Selçuk, şunları söyledi:
"Proje kapsamında otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitiminde görev alan öğretmenler ve ailelerin 'otizm spektrum bozukluğu ve beslenme' konusuna ilişkin duyarlılık kazanmaları amacıyla rehber kitapçıklar hazırladık. Rehberlerin ailelerimiz ve öğretmenlerimize dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye genelindeki 242 rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) tarafından aileler bilgilendirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından da diyetisyen ve hekimlere yönelik bir rehber hazırlandı.

AİLELER VE ÖĞRETMENLERE REHBERLİK EDECEK YOL HARİTASI
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için çalışmaları büyük bir titizlikle yürüttük. Rehberlerimiz toplumun tüm kesimlerine farkındalık kazandırmak amacıyla uzman bir ekip tarafından hazırlandı. Bu çalışmalarla otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın gelişimlerine ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı, hem ailelerimize hem de öğretmenlerimize rehberlik edecek bir yol haritası sunmayı amaçladık.

ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARI HAZIRLANDI
Bakanlık tarafından otizm spektrum bozukluğu ve beslenme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla öğretmen eğitimleri de düzenlendi. Otizm spektrum bozukluğu konusundaki mesleki gelişim ve kurs programlarımızla özel eğitim kurumlarında görev yapan yaklaşık 400 öğretmenimize eğitim verildi. Ayrıca otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimizin beslenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm özel eğitim, rehberlik, sınıf ve okul öncesi öğretmenlerimize yönelik uzaktan eğitim mesleki gelişim sertifika programını hazırlıyoruz. Eğitim programıyla söz konusu branşlardaki tüm öğretmenlerimize ulaşmayı hedefliyoruz."

Öte yandan Bakan Selçuk, rehber kitapçıklarla ilgili Twitter hesabından da paylaşımda bulundu. Selçuk, paylaşımında, "Dışarı doğru açsa da içine kapansa da gülün adı güldür. Açmadı diye tomurcuğu dalından ayırmıyorsan; otizmli çocuğu da hayattan ayıramazsın. İçine doğru konuşan, içine doğru yaşayan otizmli çocuklarımızın dünyasına doğru bir dille ulaşabilmek için öğretmen ve aile kitapları hazırladık." mesajına yer verdi.

KİTAPÇIKLARDA BESLENME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SIRALANIYOR
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde aileler için hazırlanan ‘Otizm Spektrum Bozukluğu ve Beslenme’ kitapçığında otizmli çocukların beslenmeleri konusunda sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri yer alıyor. Öğretmenlere yönelik rehber kitapçıkta ise okul ortamında beslenme sorunlarını çözmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, otizmli öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmek için yapılabilecekler, ebeveyn aracılı uygulamalar konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

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