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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.07.2018 - 17:44, Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tek güvencem öğretmenler

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tek güvencem öğretmenler

Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Ziya Selçuk görevi, eski bakan İsmet Yılmaz’dan devraldı. Prof. Selçuk burada yaptığı konuşmada, "Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. İnşallah bu güveni sarsmamaya ve beklentileri karşılamaya gayret edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) devir teslim töreni yapıldı. Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Ziya Selçuk görevi, eski bakan İsmet Yılmaz’dan devraldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini, dünya ile rekabet anlamında yeni bir çağın müjdelerini ortaya koymak gibi hedeflerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bana böyle bir görev verdiği için şükranlarımı arz ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımın, benim şahsımda MEB'in koridorlarında temsil edildiğini asla unutmamalı ve aklımızda, düşüncemizde, gönlümüzde tüm hissiyatı taşıdığımızı tekrar vurgulamak isterim. Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. İnşallah bu güveni sarsmamaya ve beklentileri karşılamaya gayret edeceğiz" dedi.

YILMAZ: GÖREVİMİ EHİL ELLERE TESLİM EDİYORUM
Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz da, bakanlık görevini gönül huzuru ile ehil ellere teslim ettiğini ifade ederek, "Eğitim bakanlığına ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde sayın bakanımızdan daha iyi bir atama yapılamazdı. İnanıyorum ki, sayın bakanımız aldığı emaneti, aldığı bayrağı çok daha iyi bir seviyede kendisinden sonra gelenlere teslim edecektir. Atamanın yapıldığı andan şimdiye kadar, herkes eğitimde bu kadar isabet olamazdı diyor değil mi. Dolayısıyla sayın bakanımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

MEBin görev ve yetkileri belli oldu
MEB'in görev ve yetkileri belli oldu
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