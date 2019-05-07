MEB, Türkçe dört beceriyi ölçen ilk e-Sınavı tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterliliklerini ilk kez ölçen Türkçe e-sınavın ilk pilot uygulamasını yaptı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, dört beceride Türkçe sınav yapabilmeyi hedef olarak belirlediklerini söyledi. Bu hedefin yerine getirilmesi için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın sınavın içeriği ve soru hazırlama süreçlerini birlikte yürüttüğünü belirten Özer, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın da sınav için özel yazılım hazırladığını ve bilgi teknolojisi altyapısını tamamladığını söyledi.

‘15 İL PİLOT UYGULAMA İÇİN SEÇİLDİ’

Özer, sınavın uygulanma süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Başlangıçta 15 ili pilot uygulama için seçtik ve mart ile nisanda pilot uygulamayı başarılı şekilde tamamladık. Seçilen 15 ilin milli eğitim müdürleri hem uluslararası standartlarda e-Sınav salonlarının oluşturulması hem de sınavın sorunsuz uygulanması için büyük emek verdi. MEB olarak, ilk kez Türkçe dört beceriyi ölçebilen bir sınavı yapabilmiş ve uygulayabilmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bir taraftan 15 ildeki pilot uygulamanın sonuçlarını değerlendirme çalışmaları devam ederken diğer taraftan sınavın kapsamını 81 ile çıkarabilmek için de çalışmalara başladık. Yıl sonuna kadar 81 ilde de uygulamayı tamamlamayı hedefliyoruz. 7’nci sınıfta başlattığımız pilot uygulamayı diğer kademelere de yaygınlaştırmak istiyoruz.

1547 ÖĞRENCİ KATILDI

MEB tarafından, ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterlilikleri ölçen Türkçe e-Sınavın pilot uygulaması için 15 il seçildi. İlk uygulama Ankara'da 19 Mart-8 Nisan'da, dokuz okuldan 350 7’nci sınıf öğrencisinin katılımıyla yapıldı. Adıyaman, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da ise 24-26 Nisan'da gerçekleştirilen pilot uygulamaya, toplam 1547 öğrenci katıldı.