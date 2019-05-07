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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:/

MEB, Türkçe dört beceriyi ölçen ilk e-Sınavı tamamladı

MEB, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterliliklerini ilk kez ölçen Türkçe e-Sınavın ilk pilot uygulamasını yaptı.

MEB, Türkçe dört beceriyi ölçen ilk e-Sınavı tamamladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterliliklerini ilk kez ölçen Türkçe e-sınavın ilk pilot uygulamasını yaptı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, dört beceride Türkçe sınav yapabilmeyi hedef olarak belirlediklerini söyledi. Bu hedefin yerine getirilmesi için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın sınavın içeriği ve soru hazırlama süreçlerini birlikte yürüttüğünü belirten Özer, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın da sınav için özel yazılım hazırladığını ve bilgi teknolojisi altyapısını tamamladığını söyledi.

‘15 İL PİLOT UYGULAMA İÇİN SEÇİLDİ’
Özer, sınavın uygulanma süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Başlangıçta 15 ili pilot uygulama için seçtik ve mart ile nisanda pilot uygulamayı başarılı şekilde tamamladık. Seçilen 15 ilin milli eğitim müdürleri hem uluslararası standartlarda e-Sınav salonlarının oluşturulması hem de sınavın sorunsuz uygulanması için büyük emek verdi. MEB olarak, ilk kez Türkçe dört beceriyi ölçebilen bir sınavı yapabilmiş ve uygulayabilmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bir taraftan 15 ildeki pilot uygulamanın sonuçlarını değerlendirme çalışmaları devam ederken diğer taraftan sınavın kapsamını 81 ile çıkarabilmek için de çalışmalara başladık. Yıl sonuna kadar 81 ilde de uygulamayı tamamlamayı hedefliyoruz. 7’nci sınıfta başlattığımız pilot uygulamayı diğer kademelere de yaygınlaştırmak istiyoruz.

1547 ÖĞRENCİ KATILDI
MEB tarafından, ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterlilikleri ölçen Türkçe e-Sınavın pilot uygulaması için 15 il seçildi. İlk uygulama Ankara'da 19 Mart-8 Nisan'da, dokuz okuldan 350 7’nci sınıf öğrencisinin katılımıyla yapıldı. Adıyaman, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da ise 24-26 Nisan'da gerçekleştirilen pilot uygulamaya, toplam 1547 öğrenci katıldı.

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