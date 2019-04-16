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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.04.2019 - 11:49, Son Güncelleme:/

MEB okulların ‘şiddet’ haritasını çıkarıyor

MEB, okullardaki şiddeti mercek altına alıyor. Bakanlık bu konuda bir risk haritası hazırlıyor. Bunun için de bir danışma kurulu oluşturacak bakanlık ilk etapta 10 ilde çalışma yapacak.

MEB okulların ‘şiddet’ haritasını çıkarıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki şiddeti mercek altına alıp risk altındaki okulları haritalandırarak bireysel, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları yapacak. Bakanlık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğretmen Necmettin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından, Türkiye genelinde suça ve şiddete eğilimin yüksek olduğu, risk altındaki bölgelerde bulunan okulları belirlemek üzere harekete geçti. Eylül ayından bugüne kadar yaşanan olayların incelenmesi sonucunda Türkiye genelinde risk düzeyi yüksek okulların bulunduğu 10 ili belirleyen MEB, risk altındaki okulları haritalandırarak bireysel, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları tasarlıyor. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden temsilcilerin de yer alacağı bir Danışma Kurulu oluşturma kararı alındı.

Kurul öncülüğünde ilk etapta 10 ilde saptanan okullarda, çeşitli ekonomik ve sosyal olumsuzluklar gibi sebeplerle risk altında bulunan öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaları amacıyla geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir zihinsel dönüşümü hedefleyen eğitim modeli oluşturulacak. Özellikle şiddet eğilimi olan öğrencilerin kendilerini tanıması, keşfetmediği sosyal ve sanatsal yeteneklerinin farkına varabilmesi, sorumluluk duygularının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütülecek. Sadece rehberlik öğretmenleri değil, öğrencilerle yoğun temasta bulunan matematik, Türkçe gibi temel alan öğretmenlerinin de çalışmaların merkezinde yer alması, ayrıca yerel yönetimlerle iş birliğinde okulların çevresine yönelik iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor.

OKULLARDA ‘MENTOR’ DÖNEMİ BAŞLAYACAK
Okullardaki şiddet, zorbalık gibi olaylara karşı risk altındaki öğrenciler için ilk kez ‘mentor’ uygulaması başlatılması da planlanıyor. Bu çalışmada üniversitelerle iş birliğine gitmeyi hedefleyen bakanlık, risk altındaki, suça, şiddete eğilimi olan öğrencilere üniversitelerden gelecek mentorlar aracılığıyla ulaşacak. Öğrencileri ilgilerini çeken müzik, hobiler, sanatsal, sportif faaliyetler aracılığıyla tanıyacak mentorlar, çocuklara kendine güven ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi için rehber olacak. Bakanlık, risk altındaki okullarda mentor olarak görevlendirilecek kişiler için özel bir eğitim planı oluşturacak. Bu eğitimden geçemeyenler mentor olamayacak.

SİBER ZORBALIK DA MERCEK ALTINA ALINACAK
Söz konusu uygulamalarla okullara doğrudan dokunabilmeyi hedefleyen bakanlık, çocuklar için ciddi tehlikeler oluşturabilen sosyal medyayı da mercek altına alacak. Risk altındaki okullarda yürütülecek çalışmalar içerisinde öğrencilerin sosyal medyayı kullanış biçimleri ve siber zorbalıkla ilgili bilinçlendirici uygulamalar yürütülecek.

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