Matematik ve atletizm yarışması yapıldı

Mektebim Okulları tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığıyla düzenlenen Mathletic 2019’da katılımcıların, matematik yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve beden matematiğinde farkındalık kazanması hedeflendi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki ilkokul 3’üncü sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılabildiği yarışmanın birinci etabında teorik yazılı ve test yapılırken, ikinci etabında bedensel yetenekler ölçüldü. Yarışmanın cumartesi günkü finali ‘Beden Matematiği Farkındalık Etabı’nda 65 finalist kendisiyle kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’ndaki finale İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Eski İl Milli Eğitim Müdürü ve Eski Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Ömer Balıbey, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve MEB Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Cüneyt Ancin, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, Mektebim Okulları CEO Vekili Banu Gürün, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Servet Özkök katıldı. Öğrencilerin, parkurlardaki performansları Türkiye Atletizm Federasyonunun tarafsız profesyonel hakemleri tarafından ölçülüp uluslararası olimpiyatlarda kullanılan ekipmanlarla değerlendirildi. Mathletic finalistleri; sürat koşusu, kumda uzun atlama, roket atma ve gülle atma parkurlarında rakipleriyle değil, kendileriyle yarışarak beden yeteneklerini tahmin etti.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER DE YARIŞTI

Mathletic Matematik Yarışmasını organize eden Mektebim Okulları İş Geliştirme ve Proje Koordinatörü Serdar Şeker yarışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Ön eleme sınavımız işlem ve problem çözümü üzerine kurulu değildi. Öğrencilerimiz farklı problem durumlarına dair çözümler oluşturabilme üzerine sorular çözdü. Beş farklı kategoride ulusal sıralamanın ilk 12’sine giren çocuklarımızı finalde ağırladık. Beş özel öğrencimiziyse ön elemesiz finallere aldık. Yarışmanın üç temel değeri var. Birincisi elit sporcu yetiştirme üzerine kuruluyuz. İkincisi bir cinsiyet ayrımı yok. Üçüncüsü ve bizim en çok değer verdiğimiz şey, bir engel söz konusu değil. Engelli çocuklarımız da akranlarıyla birlikte burada yarıştı. Yarışmanın matematikle bağlantısı ise şu: Öğrenci görevini parkurun başına geldiğinde öğreniyor. Öğrenciye 40 metre koşacaksın diyoruz. Sorumuz ise, bu 40 metreyi kaç saniyede koşarsın şeklinde oluyor. Yarışmacı kendini tartarak bir tahminde bulunuyor. Çocuk gerçek koşusunda tahminine göre ne kadar az sapma yaparsa o kadar yüksek puan alıp başarılı oluyor."

'HEDEFİMİZ ULUSLARARASI BİR YARIŞMA OLMAK'

Yarışmanın ilerleyen yıllarda MEB’in akademik takvimine alınmasını hedeflediklerini belirten Serdar Şeker, "Yarışmanın bakanlık eliyle gerçekleştirilmesini istiyoruz. Çocuklar beden matematiklerini tahmin edebilsin istiyoruz. Bu nedenle bu konuyu da MEB’in ders müfredatına aldırmak gibi bir hedefimiz var. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin alt birimleri yarışmamızı değerli buldu. Önümüzdeki yıl Erasmus kapsamında Avrupa Birliği’nde projelendirme yapacağız. Yarışmayı bütün Avrupa çapında uygulamanın hedefinde olacağız. Mathletic’i Türkiye’den çıkarıp uluslararası bir yarışmaya dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yarışmada kendi kategorilerinde dereceye girerek ödül alan finalistler:

3 ve 4’üncü sınıflar kategorisinde; Doruk Ali Sakar, Teoman Ata Korkmaz ve Nujin Elif Andiç.

5 ve 6’ncı sınıflar kategorisinde; Elanur Has, Ahmet Tuna Balcı ve Aybüke Hasgül.

7 ve 8’inci sınıflar kategorisinde; Berat Uludaşdemir, Eylül Dilan Dağ ve Anıl Mermutluoğlu.

9 ve 10’uncu sınıflar kategorisinde; Erkan Şahin Erkeleş, Bilge Sekni ve Görkem Aslan.

11 ve 12’nci sınıflar kategorisinde; Gamze Sönmez, Ömer Faruk Durugöl ve Semih Zaman.