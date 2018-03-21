Liseye giriş sınavına hazırlanan öğrencilere 9 öneri

Fen, sosyal bilimler, Anadolu ile proje temelli liselere giriş sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. Sınava hazırlanan 8’inci sınıf öğrencileri çalışmalarını hızlandırdı. Şimdiye kadar yaptıkları hazırlığın bu sınav için yeterli olmadığını düşünen öğrencileri uyaran uzmanlar, “Sistem değişse de sınavların amacı bilgiyi ölçmektir. Sınava hazırlanırken çözdüğünüz soruların sayısına odaklanmayın. Zorlandığınız ya da eksiğinizin olduğu konuları belirleyerek çalışın” diyor.

Anne babalara da “Çocuğun sınav başarısını, gelecekteki başarısıyla eş tutmak onların üzerindeki baskıyı artırıyor. Sınav hakkında konuşurken, ‘bu senin geleceğin için çok önemli, çok çalışmalısın!, böyle gidersen istediğin okula giremeyeceksin’ gibi söylemlerden kaçınılması gerekiyor” uyarısında bulunan Özel Üsküdar SEV Ortaokulu Psikolojik Danışmanı Hande Bakır’ın, sınava hazırlanan öğrencilere önerileri şöyle:

1- DÜZENLİ ÇALIŞIN

Tam öğrenmenin gerçekleşmesi için düzenli çalışın. “İşleyen demir ışıldar” sözünü kendinize sık sık hatırlatarak, programlı ve planlı olmaya, ertelemeden hedefler koyarak çalışmaya özen gösterin.

2- SORU SAYISINA ODAKLANMAYIN

Zorlandığınız konuları ya da eksiklerinizi belirleyerek çalışın; çözülen soru sayısına odaklanmak yerine amacınıza ve ihtiyacınıza uygun sorulara yönelin. Hataların neden kaynaklandığını belirleyin. Aksi takdirde konuyu anlamadan sadece test çözmek ya da ısrarla aynı konudan soru çözmek, çalışmayı verimli kılmaz. Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı örnek soruları inceleyip, önceki yıllarda çıkmış soruları çözmeye zaman ayırın.

3- ÖNCELİKLERİNİZİ DOĞRU BELİRLEYİN

Zamanı verimli şekilde kullanmak için günlük aktiviteleri ve çalışmaları listeleyin. Hangi aktiviteleri hangi sırayla yapacağınıza, bir gün hangi konuları ne kadar süre çalışacağınıza ve dinlenmeye ne kadar zaman ayıracağınıza karar vererek planlama yapın.

4- EZBERLEMEYİN, ÖĞRENİN

Sınavda öğrencilerden okuduklarını anlamaları, edindikleri bilgiyi kullanarak sonuca ulaşmaları bekleniyor. O nedenle soruları çözerken sizden tam olarak ne istendiğinden emin olmalı, ezberden kaçınmalısınız. Bilgiyi, neden-sonuç ilişkisi kurarak öğrenmeye çalışın.

5- DENEME SINAVLARINI ÖNEMSEYİN

Yeni sınav sistemine alışmak için pratik yapmalı, deneme sınavlarını önemsemelisiniz. Süre tutarak çalışmak daha faydalı olur.

6- HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN

Hatalar en etkin öğrenme yollarından biridir. Hata yapmak sizi korkutmasın; moralinizi bozmadan soru çözmeye, pratik yapmaya devam edin, yaptığınız yanlışların üzerine giderek nedenlerini tespit edin.

7- BESLENME VE UYKUYA DİKKAT

Sınava hazırlanan öğrencilerin ruh ve beden sağlığını koruması büyük önem taşıyor. Hem hazırlık hem de sınavdaki performansınız açısından uyku ve beslenmenize dikkat edin. Çalışırken dinlenme araları verin, uzun süre uykusuz kalmayın. Protein, sebze, meyve ağırlıklı beslenin, bol su için, daha az şeker içeren yiyecekler tüketin.

8- ‘MATEMATİĞİ ANLAMIYORUM’ DEMEYİN

Kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler kullanın. Örneğin kontrollü nefes alma egzersizleri gibi. Olumsuz düşünceleri fark edip onlara karşı alternatif açıklamalar getirin. “Matematiği hiç anlamıyorum zaten” yerine “Matematikte anladığım ve anlamadığım konular var, yeterince çalışırsam başarabilirim, bunun için neler yapabilirim?” demek, stresi yönetmenize yardımcı olur.

9- HAYALLER KURUN

Kendinizi, sevdiğiniz bir şeyle ya da etkinlikle ödüllendirmek, geleceğe dair hayaller kurmak, planlamalar yapmak da motivasyonu artırmada olumlu katkılar sağlayabilir.