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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
10.05.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Liseliler yakıt tasarrufu için makine geliştirdi 

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Liseliler yakıt tasarrufu için makine geliştirdi 

İzmir’den lise öğrencileri motorlarda benzini koklayarak çalışan ve yüzde 90 oranında yakıt tasarrufu sağladığı belirtilen bir makine geliştirdi.

Sivas’ta geçtiğimiz gün başlayan Endüstri 4.0 Temalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları '12. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 12 ülkeden lise düzeyindeki öğrenciler projelerini yarıştırdı. Üç gün sürecek yarışmada en çok ilgi çeken proje,  İzmir’in Torbalı ilçesinden yarışmaya katılan Mavi Teknik Pancar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘mavi hidro’ isimli cihaz oldu. Su ve benzinle çalışan cihaz, suyu oksijen ve hidrojen olarak ayırıyor, benzini ise gaza dönüştürüp hidrojen ve benzin gazını bir tankta yakarak kinetik enerjiye dönüştürüyor. Cihaz sayesinde 1 litre benzin ile 1 saat çalışan bir motor 100 mili litre benzin ile bir saat çalışabiliyor. Cihazın yüzde 90 oranında akaryakıt tasarrufu sağladığı belirtiliyor.

BENZİNİ KOKLUYOR
‘Mavi hidro’ adını verdikleri cihazla ilgili açıklama yapan 10’uncu sınıf öğrencisi Berkay Yıldız, cihazın hidrojen ve elde ettikleri benzin gazı ile çalıştığını belirtip,  “Yaptığımız inovasyon çalışmaları sonucunda kullandığımız benzini minimize ettik. Benzini kompresör vasıtası ile gaz haline getirdik. Elde ettiğimiz gaz ile sudan ayrıştırdığımız hidrojeni hortum vasıtası ile jeneratörün hava filtresi kısmına aktardık. Cihazımız benzinin kokusu ve hidrojen ile çalışıyor. Bu şekilde yüzde 90 yakıt tasarrufu elde ediyoruz. Yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan ihtiyacı azaltmak ve yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmak için ‘mavi hidro’ adını verdiğimiz bu cihazı tasarladık” dedi.

Okul öğretmenlerinden Oktay Seyran, cihazın yüzde 90 tasarruf sağladığını ifade ederek, “Bu cihazı öğrencilerimiz tasarladı. Ben de onlara katkıda bulundum. Cihazımızın bir kısmı hidrojen üretiyor. Diğer kısmında ise benzin gazı ortaya çıkıyor. Benzin gazı ve hidrojeni aracımıza verdiğimizde aracımız yüzde 90 akaryakıt tasarrufu ile çalışıyor. 100 mililitre benzinle bir saat çalışıyor. Bir saatte 1 litre yakıt harcayan bir motor bu şekilde yüzde 90 tasarruf etmiş oluyor” diye konuştu.

Projede görevli okulun 11’inci sınıf öğrencisi Hatice Dimliğioğlu da cihazlarının su ve benzin ile çalıştığını, insanlığa büyük faydalar sağlamasını amaçladıklarını söyledi.

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