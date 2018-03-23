Liseler, Bakan Yılmaz’ın katılımıyla açıldı

Eğitim kurumları, Türkiye’nin her bölgesinde yeni eğitim yatırımlarına devam ediyor. Bilfen Eğitim Kurumları’na ait İzmir Bilfen Anadolu ve Fen Liseleri, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla açıldı. 3 yıl önce İzmir’de Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içinde anaokulu, ilkokulu ve ortaokuluyla hizmet vermeye başlayan Bilfen Okulları, bu öğretim yılında da İzmir Bilfen Anadolu ve Fen Lisesi’ni İzmirli öğrencilerle buluşturdu.

30 YAŞINA YENİ OKUL

Bu yıl eğitimde 30’uncu yılını kutlayan Bilfen Okulları İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, Bursa ve İzmir’deki okullarında yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim hizmeti veriyor. Ege bölgesinin kültür simgesi Efelerin halk oyunu gösterisiyle karşılanan Bakan Yılmaz’a, İzmir protokolüyle Bilfen Okulları Kurucusu Osman Öztürk ve Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk eşlik etti.

YENİ OKULLARIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk yaptığı konuşmada, İzmir’in kendileri için ayrı bir önemi olduğunu ve ağırlıklı olarak yatırım yapmayı planladıkları illerin başında geldiğini belirtti. Her ilçesinin çok değerli olduğunu söyleyen Öztürk, “Bu güzel şehrin birçok noktasında Bilfen bayrağını büyük bir mutluluk duyarak, onurla dalgalandırmak istiyoruz. Önümüzdeki öğretim yılında da Güzelbahçe’de hizmete açacağımız anaokulu, ilkokul ve ortaokulumuzun hazırlıklarını da tamamladığımızı buradan müjdelemek isterim” diye konuştu.

1.248 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK

Resmi açılışını Bakan İsmet Yılmaz’ın yaptığı İzmir Bilfen Anadolu ve Fen Lisesi, Bornova Ege Üniversitesi Kampüsü içinde 12 bin metrekarelik kapalı alanda 1.248 öğrenciye hizmet verecek. Toplam 52 derslik bulunan kurumda; konferans salonu, açık ve kapalı spor salonları, yüzme havuzu, kütüphane, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları, spor ve sanat etkinlik salonlarıyla yenilikçi bir eğitim yaklaşımı sunuluyor.