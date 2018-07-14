Lise tercih maratonu tamamlandı... Nakiller ağustosta
Devlet liseleri için tercih, özel okullar için de kayıt maratonu 13 Temmuz’da tamamlandı. LGS ile öğrenci alan özel okullarda kontenjanlar doldu. Devlet okullarında olduğu gibi kolejlerde de nakiller 6 Ağustos-14 Eylül arasında dört dönemde yapılacak.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci kabul eden 80 özel okulda 27 Haziran’da başlayan kayıt maratonu 13 Temmuz Cuma akşamı bitti. Kolejlerde kontenjanlar dolarken, birinci önkayıt dönemi için açıklanan ilk taban puanlar bazı kurumlarda 60 puana kadar düştü. Devlet okulları için 2 Temmuz’da başlayan tercih süreci de 13 Temmuz’da sona erdi. Hem kolejler, hem de devlet okulları için nakiller ağustos ayında yapılacak.
NAKİLLER DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK
Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.
|KURUM
|İLK
TABAN PUAN
|SON
TABAN PUAN
|BOŞ KONTENJAN
|TOPLAM KONTENJAN
|Özel Amerikan Robert Lisesi
|450
|450
|0
|106
|Özel Alman Lisesi
|440
|440
|0
|130
|Üsküdar Amerikan Lisesi
|440
|433 (kız)
439 (erkek)
|0
|176
|İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
|410
|410
|0
|216
|Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
|405
|392
|0
|140
|SEV Amerikan Koleji
|410
|350
|0
|89
|Özel Saint Benoit Fransız Lisesi
|393
|382
|0
|156
|Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi
|390
|383
|0
|92
|Özel Saint Michel Fransız Lisesi
|390
|364
|0
|120
|Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi
|390
|350
|0
|58
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