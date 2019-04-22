Lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verilecek

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren katıldı. Törende konuşan İbrahim Eren, 6’ncı yılını doldurmaya yaklaştığı kurumda TRT World gibi dünya çapında bir projeyi hayata geçirmekten dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. TRT World’un 'değişime ilham olabilmek' sloganıyla yola çıktığını belirten Eren, "TRT yöneticileri, gazetecileri ve çalışanları olarak biriktirdiğimiz yıllara dayanan bu tecrübemizi geleceğe inşa edecek bir faydaya dönüştürmek için siz gençlerle bir araya getirmek istedik ve siz gençlere aktarmak istedik. Gençler için gazetecilik programımız işte bu amaçla kuruldu" dedi.

'HABER TECRÜBEMİZ ÜLKENİN HER KÖŞESİNE YAYILACAK'

Eren, konvansiyonel, yani geleneksel medyanın kendisini git gide dijital medyaya bıraktığı bir çağda yaşadıklarını, gençlerin cep telefonu ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla ekranla daha fazla muhatap olduklarını söyledi. Eren, "Ekranla olan süremiz artıyor. Günde maksimum 2-3 saat televizyon seyrederken şimdi elimizdeki cep telefonu ve tabletlerle günün 7-8 saatini başımız öne eğik cep telefonları ve tabletlerle geçiriyoruz. Bizim TRT olarak amacımız Instagram, Twitter, Facebook gibi dijital platformlarda yayılan haberleri sağlıklı biçimde analiz etmenizi sağlamak, bir haberin doğruluğu nasıl anlaşılır, bununla ilgili size bilgi ve birikimlerimizi aktarmak. Bundan sonra ülkemizin her köşesine, bizim TRT'nin yıllar içinde biriktirmiş olduğu bu tecrübeleri taşımak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sayesinde gerçek olacak. Bu vesileyle pek çok genç erken yaşta gazetecilikle ve bu işin profesyonel yönüyle karşılaşmış olacak ve meslek seçim aşamasında belki de daha sağlıklı kararlar vermesi için bizler vesile olacağız" diye konuştu.

'KİMSEYİ ALDATMAYIN, YANLIŞ BİLGİLENDİRMEYİN'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ise, sosyal bilim liselerinden Türkiye'nin en iyi sosyal bilimcilerini, beşeri bilimcilerini ve gazetecilerini yetiştirmek istediklerini belirtti. Safran, gazetecilik mesleğini seçmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak şunları söyledi:

"Okuyun, araştırın, bilginin ilk kaynağına ulaşmadan kimseyi bilgilendirmeye kalkmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi gayretinde olmaya asla bulunmayın. Kimseyi aldatmayın, çünkü ülkemiz yanlış bilgilendirilmiş insanların çatışmalarından çok yoruldu. Duyduklarınızla yetinmeyin, merak kanallarınızı sürekli besleyin. Gazetecilik bu konuda size müthiş bir imkân sunabilir. Siz tarzınızı televizyon dizileriyle değil, kültür ve sanatta edindiğiniz derinliklerle oluşturun. Bu okulda eğitim almanın farkı da bu olsun."

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 'Gençler İçin Gazetecilik' protokolünü imzaladı ve eğitime katılan 13 öğrenciyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. İmzalanan protokol resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri için gazetecilik, yazılı-sözlü hikaye anlatımı ve yazılı-sözlü iletişimle ilgili bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını öngörüyor. Ayrıca telefon, tablet gibi mobil araçlar kullanılarak video çekim ve düzenleme tekniklerine ait becerilerinin geliştirilmesini, yaratıcı yazım teknikleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılmasını, öğrencilerin kendilerini ifade etme ve özgüven ve becerilerinin gelişiminin sağlanmasını da amaçlıyor. Protokol sayesinde öğrencilerin gazetecilik alanında ve gazetecilik mesleğiyle ilgili merak ve öğrenme isteğinin oluşturulması, işbirliği, ekip ruhu ve sorumluluk duygusunun gelişimine yardımcı olunması da hedefleniyor.