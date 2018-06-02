LGS’nin ilk oturumu tamamlandı

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin bir yıldır hazırlandığı Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumu tamamlandı. Sınavın sözel bölümünden adaylara 50 soru yöneltildi, 75 dakika süre verildi. Saat 09.30’da başlayan ilk oturum 10.45’te sona erdi.

İKİNCİ OTURUM 11.30’DA

Sözel sınavının ardından 45 dakika mola verecek olan öğrenciler, sayısal derslerden sorularının olacağı ikinci oturuma katılacak.

SORU VE CEVAPLAR PAZAR HÜRRİYET.COM.TR’DE

LGS’nin tüm soru ve cevapları, 3 Haziran Pazar günü öğleden sonra hurriyet.com.tr’den paylaşılacak, 4 Haziran Pazartesi günü de Hürriyet Gazetesi’nde yer alacak. Sınavla ilgili uzman yorumları ve soru analizleri de Hürriyet’te olacak.

Öğrencilerin sözel bölümle ilgili ilk değerlendirmesi şöyle:

SEVİYEMİZE GÖRE KOLAY SINAVDI

Mina Hilal Zembil: Sözelden çıktık. Türkçe’de iki uzun paragraf vardı. Çok da zorlayıcı değildi, orta zorluktaydı. İnkılap da seviyemize göreydi. Din ve İngilizce de bence kolaydı. İngilizce de anlamadığım bir şey olmadı. Bizim seviyemize göre gayet kolay bir sınavdı.

TAKILDIKLARIM OLDU AMA İYİ GEÇTİ

Esma Duran: Sınav kolay geçti. Sözelden korkuyordum ben ancak düşündüğüm kadar zor değildi. 3 yanlış bir doğruyu götürüyordu. Boş bıraktıklarım oldu. Çok beklediğim sorular uzundu, Türkçe soruları uzundu. İnkılaptan takıldığım bazı konular oldu ama sınavım güzel geçti.

DÜŞÜNDÜĞÜMDEN BASİT ÇIKTI

Deren Edin: Sınav güzeldi. Düşündüğümden biraz daha basit çıktı. Zorluklar da vardı. Dinde biraz zorlandım. Sosyal fena değildi, İngilizce kolaydı. Türkçe’de de zorlayıcı birkaç soru vardı. Mesela iki tane bir sayfayı kapsayacak şekilde paragraf vardı. Bir de genel yetenek sorusu vardı. Onlarda biraz zorlandım, karışıktı. Onun dışında beni çok zorlayacak bir şey olmadı. Güzeldi.