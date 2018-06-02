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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
02.06.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

LGS’nin ilk oturumu tamamlandı

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
LGS’nin ilk oturumu tamamlandı

LGS’nin ilk oturumu sona erdi. Sınava katılan öğrenciler, 45 dakikalık molanın ardından sayısal oturumuna girecek. Sözel bölümden çıkan adaylar, Türkçe’de uzun paragraf soruları olduğunu belirtirken, genel olarak sınavı kolay bulduklarını anlattı. İşte öğrencilerin yorumları.

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin bir yıldır hazırlandığı Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumu tamamlandı. Sınavın sözel bölümünden adaylara 50 soru yöneltildi, 75 dakika süre verildi. Saat 09.30’da başlayan ilk oturum 10.45’te sona erdi.

İKİNCİ OTURUM 11.30’DA
Sözel sınavının ardından 45 dakika mola verecek olan öğrenciler, sayısal derslerden sorularının olacağı ikinci oturuma katılacak.

SORU VE CEVAPLAR PAZAR HÜRRİYET.COM.TR’DE
LGS’nin tüm soru ve cevapları, 3 Haziran Pazar günü öğleden sonra hurriyet.com.tr’den paylaşılacak, 4 Haziran Pazartesi günü de Hürriyet Gazetesi’nde yer alacak. Sınavla ilgili uzman yorumları ve soru analizleri de Hürriyet’te olacak.

Öğrencilerin sözel bölümle ilgili ilk değerlendirmesi şöyle:

SEVİYEMİZE GÖRE KOLAY SINAVDI
Mina Hilal Zembil: Sözelden çıktık. Türkçe’de iki uzun paragraf vardı. Çok da zorlayıcı değildi, orta zorluktaydı. İnkılap da seviyemize göreydi. Din ve İngilizce de bence kolaydı. İngilizce de anlamadığım bir şey olmadı. Bizim seviyemize göre gayet kolay bir sınavdı.

TAKILDIKLARIM OLDU AMA İYİ GEÇTİ
Esma Duran: Sınav kolay geçti. Sözelden korkuyordum ben ancak düşündüğüm kadar zor değildi. 3 yanlış bir doğruyu götürüyordu. Boş bıraktıklarım oldu. Çok beklediğim sorular uzundu, Türkçe soruları uzundu. İnkılaptan takıldığım bazı konular oldu ama sınavım güzel geçti.

DÜŞÜNDÜĞÜMDEN BASİT ÇIKTI
Deren Edin: Sınav güzeldi. Düşündüğümden biraz daha basit çıktı. Zorluklar da vardı. Dinde biraz zorlandım. Sosyal fena değildi, İngilizce kolaydı. Türkçe’de de zorlayıcı birkaç soru vardı. Mesela iki tane bir sayfayı kapsayacak şekilde paragraf vardı. Bir de genel yetenek sorusu vardı. Onlarda biraz zorlandım, karışıktı. Onun dışında beni çok zorlayacak bir şey olmadı. Güzeldi.

 

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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