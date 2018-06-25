LGS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte MEB tarafından verilen tarih
MEB’in daha önce yaptığı açıklamalara göre LGS sonuçları 26 Haziran Salı günü açıklanacak. Ayrıca adrese dayalı yerleştirmede kullanılacak eğitim bölgeleri ve tercih kılavuzu da aynı gün yayınlanacak.
Ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları ve adrese dayalı yerleştirme kılavuzunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce yapılan açıklamalara göre, LGS sonuçları 26 Haziran Salı günü açıklanacak. Aynı gün adrese dayalı yerleştirmelerde kullanılacak eğitim bölgeleri ve tercih kılavuzu da yayınlanacak. Bundan sonra da 1 milyon 200 bin öğrenci için hem sınavla, hem de sınavsız girilecek okullara tercih telaşı başlayacak. Ancak LGS sonuçları ve tercih kılavuzunun saat kaçta açıklanacağı belli değil.
LGS sonuçlarına göre 126 bin 510 öğrenci sınavla öğrenci alacak devlet okullarına yerleşecek, bir kısmı da sınavla kayıt alan ve taban puanı tutan özel okullara kayıt yaptıracak. Edinilen bilgiye göre özel okula kayıt yaptıranlar, devlet okulları için tercih yapamayacak, tercih yapılsa bile MEB tarafından sistem üzerinden iptal edilecek. Adrese dayalı ve LGS ile yerleştirmede tercihle ilgili detaylar bakanlığın açıklayacağı kılavuzla netleşecek.
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