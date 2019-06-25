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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
25.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:/

LGS kılavuzu yayımlandı... Tercihler 1-12 Temmuz'da

1 milyonu aşkın öğrencinin liseli olmak için kullanacağı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu açıklandı. Adrese dayalı yerleştirmeyle liseli olacak öğrencilerin yanı sıra LGS'ye katılan öğrenciler de bu kılavuzu kullanarak 1-12 Temmuz'de tercih yapabilecek. Sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklaklanacak.

LGS kılavuzu yayımlandı... Tercihler 1-12 Temmuz'da
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu açıkladı. Kılavuzda adrese dayalı yerleştirmenin yanı sıra Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) öğrenci alacak 1531 okuldaki yaklaşık 139 bin kontenjana nasıl yerleştirme yapılacağı da anlatılıyor. Adaylar, kılavuza bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

1-12 TEMMUZ'DA TERCİHLER ALINACAK
LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler tercihlerini 1-12 Temmuz'da yapacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenci ve veliler tercih işlemlerini bireysel olarak e-Okul üzerinden yapabilecek. Ayrıca istenilirse mezun olunan okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden başvuru alınabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.


ÖZEL OKULLARA KAYITLAR 27 HAZİRAN-12 TEMMUZ
LGS ile öğrenci alacak özel okullar da bulunuyor. Özel liseler için okul kayıtları 27 Haziran-12 Temmuz olarak belirlendi. Özel okula kayı işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı kapatılacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. 

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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