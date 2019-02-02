Kurs sahipleri esneklik istedi

Temel liselerin kapatılması, kursların tamamen kaldırılması ve okul teşviklerinin sona ermesini kapsayan bu yeni durumda kuşkusuz en çok tartışılacak konu kursların kapatılması olacak.

Çünkü, temel liselerin daha açıldığı anda 2019’da kapatılacağı ilan edilmişti. Her ne kadar bunun bir kapanma değil, dönüşüm olduğu söylense de temel lise artık önümüzdeki yıldan itibaren eğitim dünyasında yer almayacak.

SADECE KPSS VE YABANCI DİL KURSU KALACAK

KPSS ve yabancı dil kursları dışında bu eğitim öğretim yılı sonunda kurs kalmayacak gibi. Ancak kursların da içinde olduğu 5 dernek yöneticisi, binlerce öğretmen ve çalışanın olduğu bu kurumların kapanmaması için mücadeleye devam edecek. İyi okul ve üniversiteye giriş yarışının olduğu sürece kurslara olan ihtiyacın devam edeceği düşüncesindeler.

AYRINTILAR ŞUBAT SONUNDA

Kursların yerine konulacak yeni sistemin her ne kadar ayrıntıları şubat sonunda açıklanacak olsa da bakanlık, daha şimdiden kaçak kurslara yaptırımların çok sert olacağı mesajını veriyor.

Kurs sahipleri aslında aylardır bakanlık ile görüşmelerini sürdürerek kendilerine alternatif olacak modelleri sunsalar da umduklarını bulamadılar. Son olarak da geçtiğimiz çarşamba günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Antalya’da Türkiye Özel Okullar Derneği’nin düzenlediği toplantının ardından özel bir toplantı talep ettiler. Özel öğretim kurslarının bağlı olduğu 5 dernek temsilcisi, Bakan Selçuk ile bu görüşmesinde konunun yasalaşmadan önce bir kez daha gözden geçirilmesini istediler.

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) Başkanı Ahmet Akça, Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Başkanı Naci Atalay, Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKUR-BİR) Başkanı Hami Koç, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal ile görüşen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı notlar alarak Ankara’ya döndü. Dernek başkanlarının beklediği en önemli şey ise sayısı 1 milyon 400 bini bulan mezun öğrencilere özel okulların çatısı altında sınavlar için destek vermek ve bu okullarda verilecek takviyeye başka okul öğrencilerinin katılmasına bakanlık tarafından izin verilmesi.

Bu isteklerin ne kadarının dikkate alınacağı önümüzdeki günlerde belli olacak, ama kurs sahipleri bu konuda umutlu:

KÜÇÜK DÜZENLEMELER YAPILACAĞI UMUDU İÇİNDEYİM

TÖDER Başkanı İbrahim Taşel: Dershanelerin kapatılmasıyla Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı uyarınca öğrencilere destek amacıyla özel öğretim kursları kuruldu. MEB izniyle 2 bin 500 kurs, tespitlerimize göre 3 katı da kaçak kurs açıldı. Bunların bakanlığa olduğu gibi maliyeye kayıtları yok. Kaotik ortam oluştu bu anlamda. Bakanlığımızın öncelikle yasadışı olan kurumlardan başlaması gerekirdi. Çekidüzen vermek gerekiyorsa onlarla ilgili çalışma yapılabilirdi. Kursa olan ihtiyaç devam ettiği sürece bu konunun tam olarak halledilmesini çok mümkün görmüyorum. Birtakım şeyleri sadece tedbir veya kanunla halletmek mümkün olmayabilir, birçok alanda bunun örnekleri var. Bakanlığın 2023 vizyonunda olan bundan sonraki süreçte kursa olan ihtiyacı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların ön planda tutulması gerekir. Sınav sistemi, üniversite ve lise kapılarındaki yığılma azalır, bunlar en önemli mesele olmaktan çıkarsa, kursa ihtiyaç azalacak. Biz daha önce de bakanlığa somut öneriler sunduk. Merdiven altında kalmasın ve rasgele ellere düşmesin diye özel okulların da bu takviyeyi yapmasını ve dışarıdan talep edenlere de bu kursları ücretsiz vermesini istedik. Bu konuda birtakım çekinceler olduğunu düşünüyorum, ama tedbirleri almıştık. Bu ihtiyaç devam ettiği için özel öğretim kurslarının kapatılması durumunda da bakanlık küçük düzenlemelerle okullara bu imkanları verebilir. Hem okulların atıl zamanları değerlendirilmiş olur hem de öğrenciler, kurs ihtiyacını en meşru ve doğru yerden alabilirler. Bakanımızla görüştük, hâlâ umutluyum. Bunun ihtiyaç olduğu görülürse süreç içinde gelişme olabileceğini düşünüyorum.

CİDDİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKACAK

Sınav Eğitim Kurumları Sahibi Metin Özer: Dünyanın birçok yerinde okullarla birlikte kurslar var. Çünkü her öğrenci dersi aynı hızda, aynı oranda ya da aynı biçimde öğrenemiyor. Bu yüzden telafi veya takviye kurslarına ihtiyaç duyuluyor. Üstelik ülkemizde lise ve üniversiteye giriş sınavlarından dolayı kurslara daha çok ihtiyaç duyuluyor ve yoğun talep oluyor. Bu kurumlar okulları gölgede bıraktığı kaygısı ile yakın tarihte kurslara tek ders sınırlaması getirilerek giderilmeye çalışılmıştı. Bakanlığımızın alınan önlemleri sıkı bir şekilde denetleyerek bu ihtiyacı kontrollü bir şekilde gidermesi gerekirken kursları doğrudan kapatması ciddi sorunlar ortaya çıkaracaktır. Birkaç yıl önce çıkan yasaya güvenerek arkadaşlarımız borç aldı, kredi çekti ve yatırım yapıp kurs açtı. Bu kurumlara hiçbir seçenek sunmadan kapatmak binlerce öğretmen ve yöneticiyi işsiz bırakacak. Üstelik bu karar kayıt dışı merdiven altı yapıları dolaylı olarak teşvik edecek.

BİZİ BİRAZ DAHA DİNLESİNLER

ÖZKUR Başkanı Hami Koç: Çocuklar burayı tercih ediyorsa burada ihtiyaç var demektir. Kendiliğinden ihtiyaç kalksaydı geçiş daha rahat olabilirdi. Şu an merdiven altına inen, illegal, gayri resmi bu hizmetleri verenlerin sayısı resmi kurum sayısını kat kat geçti. Bu ihtiyaçtır, yetkililerimiz sahada incelerlerse daha farklı düşüneceklerini inanıyorum. Okullarımız içinde hafta sonu ya da ders saati dışında birkaç sene kurs imkanı kolaylığı getirsinler. Mezun öğrencilere de bu yapı verilsin. Bakanlık yetkilileri bir karar alırken bizi biraz daha dinlesinler. Sahadaki, toplumdaki beklentileri görerek daha reel, yapıcı, gerçekçi karar alırlar. Veli öğrenci sıkıntıya girmez. Yüzlerce insan kanuna, yönetmeliğe güvenerek kurum açtı. Her şey ülkemizin geleceği için. Makul çalışmalar yapılmazsa gelecek sene binlerce öğretmen açıkta kalacak, yüz binlerce öğrenci dışarıdan hizmet alması gerekirken merdiven altına kayacak. Biz doğru olan şeyleri bürokratlarla paylaşıyoruz, makul olan şeyleri izah ediyoruz ümitliyiz.