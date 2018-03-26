‘Kokpit’ ve ‘vagon’da kitap okuma keyfi

Çankırı Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında uçak ve tren kütüphaneler oluşturuldu.

Belediye, ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotifle iki vagonu kiraladı. Vagonlar, TCDD'nin Çankırı'daki bakım atölyesinde kütüphaneye uygun şekilde yeniden tasarlandı. Daha sonra, uçuş ömrünü tamamlamış bir Airbus A 300 tipi uçağı satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde beş tırla kente getiren belediye, bunu da kütüphaneye dönüştürdü.

Tren Kütüphane İstasyon Kavşağı'na, Uçak Kütüphane de Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın yan tarafına yerleştirildi. Uçak kokpitinde, tren vagonunda kitap okuma fırsatı bulan Çankırılı çocuklar, kütüphanelere severek geliyor, farklı ortamlarda kitap okuma fırsatı buluyor.

Şehir içi ve dışından pek çok ziyaretçiyi ağırlayan kütüphaneler, açıldıkları 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 7 bin ziyaretçiye kitap okuma imkânı sundu.

"ÇOCUKLAR KÜTÜPHANELERE DAHA SEVİNEREK GELİYOR"

Çankırı Belediyesi Temalı Kütüphaneler Sorumlusu Ali İhsan Koç, temalı kütüphanelerin farklı bir algıyla çocukları kitapla buluşturma projelerinden biri olduğunu söyledi.

Çocukların kütüphaneye gelerek aynı zamanda uçak ve tren de gördüklerini belirten Koç, "Öğrenciler kütüphanelerin içine girdiklerinde kitaplarla ve oyuncaklarla buluşuyor. Bizler de çocuklarımıza uçağımızı ve trenimizi tanıtıyoruz" dedi.

Çocukların kütüphanelere eskiye göre daha sevinerek geldiğini anlatan Koç, "Çocukların daha önce uçağa, gemiye, trene binmediği düşünülürse çok farklı algılanıyor. Çocuklar içerideki satranç, puzzle gibi oyunlarla oynuyor, bizler de kitaplarla buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sadece uçak kütüphanesini 4 bin 500 civarında ziyaret eden var. Sadece çocuklar değil, şehir dışından gelen vatandaşlarımız da kütüphaneleri görmek istiyor" diye konuştu.

Koç, Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında gemi kütüphanenin yapımının da sürdüğünü söyledi.

Çankırı Karatekin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nezahat Sade de öğrencilerin hem güzel vakit geçirmelerini hem de kitap sevgisi kazanmalarını sağlamak için kütüphaneleri ziyaret ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin uçak veya tren kütüphaneye gidecekleri zaman daha heyecanlı olduklarını belirten Sade, "Öğrencilerimizle keyifli vakit geçirerek okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu sevgiyi aşılamak için kütüphaneleri ziyaret ediyoruz. Her öğrenci uçağa binemiyor. Bu şekilde uçağı görmüş, gezmiş oluyorlar. Öğrencilere ilginç geldiği için dikkatlerini çekiyor, bu kütüphanelere daha hevesli geliyorlar" dedi.

"UÇAĞIN İÇİNDE GERÇEKTEN HAVALANIYOR HİSSİNE KAPILIYORUM"

Çankırı Karatekin Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Azra Tatan ise uçak ve tren kütüphaneyi çok sevdiğini söyledi. Tatan, "Kitap okumayı çok seviyorum ama bu kütüphanelerde okumak daha heyecanlı oluyor. Uçağın içinde gerçekten havalanıyor hissine kapılıyorum. Uçağın kokpitinde kitap okuma fırsatı buluyoruz, eğlenceli bir yer burası" diye konuştu.

Öğrencilerden Eylül Topal da uçak ve trende kitap okumanın daha güzel olduğunu, okurken geziyormuş hissine kapıldıklarını söyledi.