İTÜ lise yaz okulu ilk ‘mezun’larını verdi
İTÜ tarafından lise öğrencilerine yönelik yaz okulu düzenlendi. Bu yıl ilki yapılan yaz okuluna Türkiye’nin çeşitli illerinden öğrenciler katıldı. İki haftalık eğitimin ardından yaz okulunu başarıyla bitirenler, sertifikalarını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’dan aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Lise Yaz Okulu, 1-12 Temmuz arasında gerçekleştirildi. 80 lise öğrencisinin katıldığı yaz okulu iki hafta sürdü. Öğrencilere sertifikalarını veren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ bünyesinde ilk kez düzenlenen lise yaz okulu uygulamasının, bilimsel temel içerikli derslerden ve sosyal aktivitelerden oluştuğunu söyledi.
'LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTE HAYATI YAŞATTIK'
Rektör Prof. Dr. Karaca, konuşmasına şöyle devam etti:
“Sadece kendi geleceği değil, ülkemizin geleceği için yetişen gençlerin yoluna ışık tuttuk. Başarılı olacaklarına ve kendilerinden sonra gelenlere yol göstereceklerine inanıyorum. Üniversitenin tüm fakülteleri hakkında öğretim üyelerinden ders alan lise öğrencilerine; bilimsel düşünce, girişimcilik, Ar-Ge, matematik, müzik gibi konularda da eğitim verildi. Lise öğrencilerine yönelik ilk kez yaz okulu uygulamasını gerçekleştirdik. Bu alanda dünya üniversitelerinin uygulamalarını araştırdık. Sadece bilimsel çalışmalar değil, gençlerin ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayacak ders seçimi yaptık. Girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge konusunda seminerler verdik. Lise öğrencilerine üniversite hayatını yaşattık. Böylece onları motive ettiğimize, doğru seçim yaparak kendi geleceklerine, dolayısıyla ülkemize faydalı olacaklarına inanıyorum. Gelecek yıllarda da bunu sürdüreceğiz. Bu konuda çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
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