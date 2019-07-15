İTÜ lise yaz okulu ilk ‘mezun’larını verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriİTÜ lise yaz okulu ilk ‘mezun’larını verdi
GeriEğitim İTÜ lise yaz okulu ilk ‘mezun’larını verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
15.07.2019 - 12:19, Son Güncelleme:/

İTÜ lise yaz okulu ilk ‘mezun’larını verdi

İTÜ tarafından lise öğrencilerine yönelik yaz okulu düzenlendi. Bu yıl ilki yapılan yaz okuluna Türkiye’nin çeşitli illerinden öğrenciler katıldı. İki haftalık eğitimin ardından yaz okulunu başarıyla bitirenler, sertifikalarını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’dan aldı.

İTÜ lise yaz okulu ilk ‘mezun’larını verdi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Lise Yaz Okulu, 1-12 Temmuz arasında gerçekleştirildi. 80 lise öğrencisinin katıldığı yaz okulu iki hafta sürdü. Öğrencilere sertifikalarını veren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ bünyesinde ilk kez düzenlenen lise yaz okulu uygulamasının, bilimsel temel içerikli derslerden ve sosyal aktivitelerden oluştuğunu söyledi.

'LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTE HAYATI YAŞATTIK'
Rektör Prof. Dr. Karaca, konuşmasına şöyle devam etti:
“Sadece kendi geleceği değil, ülkemizin geleceği için yetişen gençlerin yoluna ışık tuttuk. Başarılı olacaklarına ve kendilerinden sonra gelenlere yol göstereceklerine inanıyorum. Üniversitenin tüm fakülteleri hakkında öğretim üyelerinden ders alan lise öğrencilerine; bilimsel düşünce, girişimcilik, Ar-Ge, matematik, müzik gibi konularda da eğitim verildi. Lise öğrencilerine yönelik ilk kez yaz okulu uygulamasını gerçekleştirdik. Bu alanda dünya üniversitelerinin uygulamalarını araştırdık. Sadece bilimsel çalışmalar değil, gençlerin ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayacak ders seçimi yaptık. Girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge konusunda seminerler verdik. Lise öğrencilerine üniversite hayatını yaşattık. Böylece onları motive ettiğimize, doğru seçim yaparak kendi geleceklerine, dolayısıyla ülkemize faydalı olacaklarına inanıyorum. Gelecek yıllarda da bunu sürdüreceğiz. Bu konuda çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
İTÜ lise yaz okulu ilk ‘mezun’larını verdi
Doktor, 7’nci üniversite için DGS'ye girdi
Çevre baskısından soyutlanın iyi karar verin
Yarın için hazırlanın