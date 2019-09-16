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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.09.2019 - 12:45, Son Güncelleme:/

İstanbul’da 350 bin çocuk ilk kez okulla tanıştı

İstanbul İl Mill Eğitim Müdürlüğü'nce 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen 'İlköğretim Haftası Kutlama Programı' Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaklaşık 350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. Bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz" dedi.

İstanbul’da 350 bin çocuk ilk kez okulla tanıştı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen 'İlköğretim Haftası Kutlama Programı' Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve ilköğretim öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı koro halinde okumasıyla başlayan programda, öğrenciler türkü söyleyerek farklı yörelere ait folklor performansı sergiledi.

'1044 OKUL DEPREME KARŞI GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ'
2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili sinevizyon gösterisi de yapılan etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin öğrenci ve 198 bin öğretmenin geçen hafta ders başı yaptığını söyledi. Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yaklaşık 350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. 124 bin okul öncesi, 225 bin ilkokul birinci sınıf. Bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz. Yavrularımız gibi fidanlarımız da büyüyecek. Okullar depreme karşı daha güvenli hale getirildi. 1999'dan önce yapılan 1164 okulun 1044'ünü depreme karşı güvenli hale getirdik. Böylece okullarımızın yüzde 90'ında deprem riskini bertaraf ettik. Depreme karşı dayanıklılığı düşük olan 36 okulumuzu tahliye ettik. Buradaki öğrencilerimizi en yakın okullara taşıyoruz. Bu kararı verdiğimizde bazı velilerimizden sitemler de aldık. Aynı yerde çok daha donanımlı ve dayanıklı okullar yapıyoruz. Hepimiz için zor olan bu süreçte sizlerden sabır ve anlayış bekliyoruz.

Okul içerisinden başlayıp çevresine kadar çok önemli tedbirler alındı. Okul servislerinden kantinlerine, okul civarındaki umuma açık iş yerlerinden trafik düzenlemelerine kadar her konuda bütün paydaşlarla işbirliği içerisindeyiz. Okul önleri ve çevresindeki güvenlik önlemlerimizi daha da arttırdık. Giriş çıkışlarda saatlerinde 359 kişilik bir tim konuşlandırıyoruz. 250 personelden oluşan 65 adet mobil okul timlerimiz de muhtemel olaylara anında müdahale edebilecek."

İstanbul’da 350 bin çocuk ilk kez okulla tanıştı

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Milli Eğitim Bakanlığı olarak sağlıklı, mutlu ve erdemli bireyler yetiştirme vizyonuyla hareket ettiklerini, öğrencilerin bir üst sınıfa geçerken duygu ve düşüncelerinin de bir bütün halinde ele alınması için gayret edilmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı, "2023 Eğitim Vizyonu Belgemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bireyi sadece bilişsel boyutuyla değil, çocuğu duygularıyla, duygularının yansıması olarak dünyasıyla da ilişkili olarak ele almak gerekiyor. Bir bakımdan bu, bütün disiplinleri daha üst düzeyde transdisipliner bir yaklaşımla ele almayı zorunlu kılıyor. Bu çerçeveden baktığımızda İstanbul'da çok yönlü çalışmaların olmasına ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Çocuklarımızı bir üst sınıfa taşırken onların sağlıklarını ihmal etmeden onların duygularını ve düşüncelerini bir bütün olarak ele alarak taşımaya gayret edeceğiz" dedi.

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