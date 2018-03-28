Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>İşçi güvenliği bildirisini Türkçeye çevirdi, ödülü aldı

    İşçi güvenliği bildirisini Türkçeye çevirdi, ödülü aldı

    Hürriyet Eğitim
    28.03.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nda, işçilerin güvenliğiyle ilgili İngilizce bildiriyi Türkçeye çeviren Ezgi Yağmur Kılınç ikincilik ödülünü aldı.

    Üniversiteli Ezgi Yağmur Kılınç, işçi güvenliğiyle ilgili İngilizce bildiriyi Türkçeye çevirerek ödül aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 4’üncü Sınıf Öğrencisi Kılınç, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nda İngilizce alanında ikinci oldu. Kılınç, yarışma sonucunda AB kurumlarını ziyaret etmeye hak kazandı.

    AB uyum sürecine ve uzmanlık gerektiren müktesebat çeviri çalışmalarına farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan yarışmaya, bu yıl 38 üniversiteden 106’sı İngilizce, 19’u Almanca, 15’i Fransızca dillerinde 140 öğrenci katıldı. Daha önce yapılan yarışmalarda da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim gören çevirmenler iki yıl üst üste birinci ve ikinci olmuştu.

    ‘GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTEDİM’
    Yarışmanın kariyerine katkısı olacağını belirten Kılınç, “Bu yıl çocuk işçilerin güvenliğiyle ilgili İngilizce bildiriyi Türkçeye çevirdik. Hem akademik kariyerim hem de iş yaşamımda yarışmanın katkısı olacağını düşünüyorum. Üniversitemizde çok iyi eğitim alıyoruz. Akademisyenlerimiz her konuda yardımcı oluyor, onlarla birlikte çalışmaktan mutluyum. Geçtiğimiz yıllarda üniversitemden bu yarışmada birincilik ve ikincilikler alındı. Ben de İzmir Ekonomi geleneğini sürdürmek istedim” diye konuştu.

    Etiketler: Üniversite , Bildiri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri