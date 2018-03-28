İşçi güvenliği bildirisini Türkçeye çevirdi, ödülü aldı

Üniversiteli Ezgi Yağmur Kılınç, işçi güvenliğiyle ilgili İngilizce bildiriyi Türkçeye çevirerek ödül aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 4’üncü Sınıf Öğrencisi Kılınç, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nda İngilizce alanında ikinci oldu. Kılınç, yarışma sonucunda AB kurumlarını ziyaret etmeye hak kazandı.

AB uyum sürecine ve uzmanlık gerektiren müktesebat çeviri çalışmalarına farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan yarışmaya, bu yıl 38 üniversiteden 106’sı İngilizce, 19’u Almanca, 15’i Fransızca dillerinde 140 öğrenci katıldı. Daha önce yapılan yarışmalarda da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim gören çevirmenler iki yıl üst üste birinci ve ikinci olmuştu.

‘GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTEDİM’

Yarışmanın kariyerine katkısı olacağını belirten Kılınç, “Bu yıl çocuk işçilerin güvenliğiyle ilgili İngilizce bildiriyi Türkçeye çevirdik. Hem akademik kariyerim hem de iş yaşamımda yarışmanın katkısı olacağını düşünüyorum. Üniversitemizde çok iyi eğitim alıyoruz. Akademisyenlerimiz her konuda yardımcı oluyor, onlarla birlikte çalışmaktan mutluyum. Geçtiğimiz yıllarda üniversitemden bu yarışmada birincilik ve ikincilikler alındı. Ben de İzmir Ekonomi geleneğini sürdürmek istedim” diye konuştu.